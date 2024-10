Checo Pérez presenta su gorra edición especial del Gran Premio de México 2024: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

Falta un mes para que Checo Pérez y toda la élite de la Fórmula 1 nos deleite con el Gran Premio de México en la Ciudad de México, por lo que si quieres ser uno de esos fans tan empedernidos que tiene este increíble deporte automovilístico te dejamos los detalles de uno de los objetos especiales de este año.

Pues como cada año desde que regresó la Fórmula 1 a México, Red Bull lanza una gorra especial conmemorativa de Checo Pérez, México y la escudería, por lo que si quieres ver cómo es que es la versión de este Gran Premio de México 2024 te dejamos todo lo que tienes que saber.

Luego de unas duras semanas para el piloto mexicano, no todas son noticias malas, pues volverá a México para disfrutar de su casa y ver que se puede conseguir para el campeonato de pilotos y constructores, por lo que después de lo que suceda en el circuito de Austin visitará México.

Ahí podremos ver una de las tradiciones más especiales de Red Bull y Checo Pérez, pues podremos ver la gorra especial que usará todo ese fin de semana, por lo que te decimos cuánto costará en pesos mexicanos y donde puedes conseguirla para lucir como el mayor fanático de Checo Pérez.





¿Cuánto cuesta y dónde comprar la gorra de Checo Pérez?

Fue en sus propias redes sociales donde mostró la gorra de este 2024 que usará en los tres días que pasará en México mientras intenta posicionarse como uno de los mejores pilotos del Gran Premio de México, por lo que no puedes dejar de tenerla en tu guardarropa si es que irás a la carrera.

“No hay nada como correr en casa, ¡Quiero que pintemos de verde la gran fiesta! Y sentir su apoyo en el GP de México 2024. Ya pueden pedir su gorra especial en checoperez.com”, publicó Checo Pérez.

El "ministro de defensa" ya esta listo para Méico en 2024/Créditos: @schecoperez

Siendo uno de los artículos más esperados de todo el año, pues así como la gorra que se vendió en Japón se terminó instantáneamente, ahora parece ser que no es lo que esperaban los fanáticos, pues el artículo del “ministro de defensa” no ha destacado por su estilo particular.

Su costo es de 1500 pesos, la puedes encontrar en su página web oficial del piloto mexicano, es con colaboración con New Era y su nombre exacto es el “Gorra oficial Sergio Pérez Red Bull Racing México GP2024”, siendo uno de los artículos más esperados pero también de los más criticados.

Así se ve la Gorra de Checo Pérez en su pagina we/Créditos: Checo Pérez pagina web

Sigue leyendo:

El piloto mexicano que nadie quería contratar y terminó como segundo lugar en la Fórmula 1

Checo Pérez responde a los rumores de su retiro de la Fórmula 1 usando a Leo DiCaprio