Bruno Aloi impacta en plaza de toros Arroyo, corta dos orejas

El novillero capitalino Bruno Aloi cortó dos orejas este sábado, y se convirtió en el máximo triunfador del tercer festejo de la Temporada 29, en la Plaza de Toros Arroyo, al sur de la Ciudad de México.

Aloi, quien debutó en el pequeño coso taurino vestido de espuma de mar y oro, lo hizo con el pie derecho, gracias a sus buenas maneras de hacer el toreo: clásico, de temple y de conexión rápido con los aficionados. También mostró cabeza de toreo, pues se sobrepuso a una fuerte voltereta, tras cuajar una gran serie de lances a pies juntos y en el remate, al soltar una punta del capote, el burel de nombre “Bohemio”, No. 18, de 404 kilogramos del hierro de Pepe Arroyo, lo levantó, por fortuna, sin hacerle daño.

Su faena de muleta fue de buen gusto y clase con ambos pitones, en el que se le notó el rodaje que tiene de hacer temporada en ruedos españoles. Mató de estocada y cortó las dos orejas, que otorgó el juez de plaza, Gilberto Ruiz Torres. Salió a hombros del coso y mañana debuta en el Nuevo Progreso de Guadalajara, Jalisco.

También debutó en este coso el joven torero de Aguascalientes, Emiliano Robledo (azul marino y oro), quien mostró también tener buen concepto del toreo, sobre todo, con capa y muleta. El joven enfrentó a “Pich”, No. 42, con 422 kilogramos de la dehesa de Palma del Río, lidiado en tercer lugar, con el que brilló con un quite por caleserinas. Tras dos tandas buenas por el pitón derecho, su faena se vino a menos y no lo terminó de redondear. Se puso pesado con el acero y el burel se le fue vivo a los corrales al escuchar los tres avisos.

El tlaxcalteca Jesús Sosa (azul cielo y oro) lidió al mejor burel del encierro, de nombre “Fonfi”, No. 44, de 412 kilogramos, del hierro de Palma del Río.

Muy bien a la verónica, sobre todo, por el izquierdo. Realizó un bonito quite por gaoneras y la revolera.

Su trasteo muleteril contó con buenos pasajes con ambas manos, ante un ejemplar que tenía mucha raza y calidad, pero que terminó por encima del novillero. Fue ovacionado tras dos avisos. Mientras que el ejemplar fue premiado con el arrastre lento a sus despojos.

Quien tuvo una labor muy discreta fue el joven torero Hidalgo García (azul cielo y oro), que pese a su voluntad se le notó poco rodaje e inexperiencia. Además lidió a un burel “Perla Negra”. No. 156, de 400 kilogramos de la ganadería de La Venta de Romero, que fue el peor del encierro, con pocas opciones para el triunfo. Fue ovacionado, tras pasaportar pronto al burel.

Los banderilleros Claudio Montiel y José Buenaventura salieron un par de veces al tercio, tras buenos pares de palitroques.

Ante tres cuartos de entrada, se lidiaron dos ejemplares de Palma del Río, bien presentados y buenos en general. Sobresalió el primero, con raza, que fue premiado con el arrastre lento. Además uno más de La Venta de Romero, malo y uno de Pepe Arroyo, con nobleza.

Para el próximo sábado 7 de octubre, a las 13 horas, en el cuarto festejo del serial, se van a lidiar cuatro ejemplares de Los Cués. El nombre de los toreros se va a dar a conocer este lunes, por parte del empresario Pepe Arroyo.

