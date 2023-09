Julio González calienta el clásico América vs Pumas: "Estoy seguro que saldremos con los tres puntos"

Pumas quiere aprovechar los reflectores que representa el clásico capitalino ante América, para permanecer en los primeros lugares y un jugador clave para la escuadra del Pedregal es el portero Julio González, quien se ha consolidado en este Apertura 2023 de la Liga MX.

A pesar de las 13 anotaciones que ha recibido en los nueve partidos del certamen, el guardameta auriazul ha respondido en momentos precisos y se ha ganado la confianza del estratega Antonio Mohamed.

"Creo que son tres puntos más y valen lo mismo. Pero se trata de un clásico contra nuestro odiado rival y el sabor que se siente es especial. Que retumbe el Goya en el Estadio Azteca cuando estas calentando es único y muy motivante", dijo González.

Afirmó que ni él ni nadie del plantel universitario está intimidado por lo que significa el América. "Sin lugar a dudas es de los mejores planteles del futbol mexicano, tiene grandes jugadores. Pero nosotros también los tenemos. Además, la diferencia en la tabla entre ambos no es demasiada, por lo que creo que va a ser un buen partido", reiteró.

El arquero universitario tiene una prueba importante dentro de este duelo ante el odiado rival, las Águilas, a quien ha enfrentado en tres ocasiones como elemento felino y ha recibido seis anotaciones. González va a enfrentar a una ofensiva que al momento lleva 19 tantos, con el reto de no permitir el peligro que representan elementos como Julián Quiñones, Henry Martín y muy probablemente Diego Valdés, quien aún es duda por lesión.

"En los clásicos no hay favoritos, todo se equipara, por la pasión que se vive, por lo que se juega. Si puedo mantener mi arco en cero, me iré muy satisfecho, pero si no, a mí lo que me interesa es que el equipo gane. Estoy seguro de que saldremos con los tres puntos", finalizó el portero auriazul.

Pumas ya está a cuatro unidades del líder del Apertura 2023, San Luis

FOTO: Archivo

