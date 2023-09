Canelo Álvarez le tira con todo al futbol por falta de apoyo al box: "He tenido más rating"

Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano, es uno de los deportistas más importantes de los últimos tiempos gracias a su gran éxito, a los campeonatos que ha obtenido, a la forma en que los defiende batalla tras batalla, y por todo lo que tiene que enseñar a las nuevas generaciones de atletas de alto rendimiento.

El Canelo arremetió contra el futbol

Su reconocimiento es tal que se le puede poner en el mismo lugar que otros grandes eventos y figuras deportivas. Cuando pelea, las familias se unen para verlo en casa, los amigos se juntan en bares para disfrutarlo, y los expertos no se pierden un solo detalle para después dar sus análisis en video, en texto, en hilos de redes sociales.

Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano. Crédito: Instagram / Canelo

Esto es algo que él conoce muy bien, y en entrevista con Molusco TV, aseguró que el boxeo tiene un gran potencial, y siempre lo ha tenido, a pesar de no contar con el mismo apoyo que el futbol, por ejemplo, donde en los últimos años no se han tenido grandes resultados. En cambio, dijo el propio Canelo, el boxeo ha traído grandes glorias. Por lo anterior, lamentó que no se voltee a ver al deporte de la misma forma, ni a nivel empresarial, y tampoco al momento de comparar aficionados.

"La afición de futbol es mucho más grande que del boxeo. Es el deporte más apoyado y con más afición mexicana. Fuera de mí, yo soy punto y aparte. El boxeo no tiene el mismo apoyo, yo he tenido más rating que un partido de futbol. Eso me enorgullece porque traigo la bandera del boxeo; aunque no lo apoye, la gloria más grande de México es el boxeo", dijo el deportista.

El Canelo nunca ha peleado por dinero

En otra parte de la entrevista, aseguró que su trabajo nunca lo ha hecho por dinero. Aseguró que desde que es un niño, y durante los primeros años de su carrera profesional, hizo grandes sacrificios únicamente por el amor al deporte, así como por el orgullo de ganar una medalla para su estado, tal y como lo hico en las olimpiadas nacionales.

"Tenia 14 años. no iba a ganar nada mas que el orgullo de la medalla del oro para el estado. Nunnca lo he hecho por dinero. Eso vino solo y de la mano", aseguró.

Crédito: Instagram / Canelo

Y su visión hasta el día de hoy no ha tenido grandes cambios. De acuerdo con el Canelo, pelea con las mismas ganas ahora que antes, sin importar que sobre la mesa haya millones de pesos para él solamente patrocinios, entre otros acuerdos comerciales. Aseguró que para él, las peleas son lo que ama y también su trabajo, por lo que solo piensa en que llevará dinero a su casa y a su familia.