Qué nos dejó la primera jornada de la NFL

Estimados lectores y amantes de los emparrillados, entre resultados sorpresivos y lesiones importantes se fue la primera jornada de la temporada de la NFL, en la que la nota principal es la rotura del tendón de Aquiles que sufrió Aaron Rodgers en su encuentro contra los Buffalo Bills, por lo que estará fuera lo que resta del torneo, así que Zach Wilson tendrá nuevamente la oportunidad de demostrar que sí puede ser un Quarterback competente en la NFL y así lograr afianzarse como titular. Su entrenador en jefe Robert Saleh le ha dado su voto de confianza, sin embargo, los Jets están analizando incorporar algún Quarterback veterano que llegue a respaldar a Wilson, o sustituirlo en caso de que su desempeño sea mediocre, y entre los nombres que se manejan aparecen los de los agentes libres Nick Foles y Carson Wentz, pero sin importar quién llegue o quede como mariscal de campo titular de este equipo, prácticamente es un hecho que el desempeño de toda la ofensiva se verá muy disminuido sin Rodgers, comenzando con el receptor Garrett Wilson, quien se encuentra devastado, ya que durante la pretemporada formó un vínculo importante con él, además de que esta temporada de la mano de A. Rod. iba a terminar de consagrarse entre la élite de los mejores receptores de la Liga.

Los Detroit Lions le abollaron la corona a domicilio a los Kansas City Chiefs, actuales campeones, en un partido en el cual los Chiefs dejaron ver muchas carencias sobre todo a la ofensiva. En cuanto a términos de Fantasy Football la principal duda que surge es qué tan confiable podrá ser Mahomes cuando no cuente con su ala cerrada y objetivo favorito Travis Kelce, quien tiene ya 33 años de edad y actualmente se encuentra lesionado, y no debido a que exista desconfianza en cuanto al talento y las habilidades de Mahomes, los cuales están más que comprobados, sino que le urge a los Chiefs que uno de sus múltiples receptores que tienen levante la mano y asuma la responsabilidad de sacar el ataque a flote, ya que su mariscal de campo no puede hacerlo todo él solo.

Kadarius Toney, quien se supone que es el principal receptor del equipo, tenía la responsabilidad de apoyar a Mahomes, sin embargo, en situaciones críticas del partido soltó los pases que iban dirigidos a él, costándole una intercepción a su equipo la cual fue devuelta a la zona de anotación y llevándose así todas las críticas de la afición.

Los Chiefs el año pasado reclutaron en la segunda ronda del Draft al receptor Skyy Moore, quien brilló por su ausencia en esta jornada, contabilizando cero recepciones en tres pases que le fueron eviados. Por su parte la joven promesa Rashee Rice, reclutado en la segunda ronda del Draft de este año, tuvo un debut agridulce ya que logró anotar en una ocasión, pero solamente consiguió terminar el juego con tres recepciones que le valieron para 29 yardas.

Para quienes tienen pensado cortar de sus equipos de Fantasy Football a los receptores Toney y compañía, yo les aconsejaría que tengan un poco de paciencia, por el momento lo mejor es dejarlos en la banca y hay que estar al pendiente de sus actuaciones las próximas semanas, en las cuales debería de mejorar bastante el ataque en general.

Los Detroit Lions se vieron como un equipo aguerrido que salieron a jugarle al tu por tu a los campeones y esto los ayudó a llevarse la victoria, sin embargo deben también de pulir varios aspectos ya que el resultado final puede ser bastante engañoso, por lo que si quieren llegar a trascender necesitarán seguir jugando con la misma garra que mostraron, sobre todo a la ofensiva, donde el receptor Amon- Ra St. Brown nuevamente se llevó los reflectores, siendo la válvula de seguridad de su Quarterback Jared Goff, y terminando así con seis recepciones buenas para 71 yardas y una anotación. En cuanto al ataque terrestre, como era de esperarse al inicio de la campaña, los Lions decidieron darle la mayoría de los acarreos al veterano David Montgomery, quien consiguió anotar en una ocasión, sin embargo, el novato corredor Jahmyr Gibbs demostró su potencial al promediar 6 yardas por acarreo. Para quienes tienen a Montgomery en sus equipos de Fantasy lo mejor es que busquen sacarle provecho de su buena actuación y lo cambien lo más pronto posible con algún otro equipo que necesite corredor, ya que en las próximas semanas parece ser inevitable que Gibbs termine robándole el puesto como corredor titular de Detroit.

El domingo en la mañana fuimos testigos de la derrota por un gol de campo de los Minnesota Vikings contra los Tampa Bay Buccaneers, juego en el que los Vikingos partían como amplios favoritos para derrotar al equipo liderado por Baker Mayfield. Los Vikingos, de la mano de su receptor súper estrella Justin Jefferson, tuvieron en la primer mitad un comienzo por demás prometedor, en el cual éste tuvo 7 recepciones y 137 yardas, sin embargo la inoperancia del ataque terrestre del equipo con el corredor Alexander Mattison, quien siempre se había visto bien como relevo de su anterior corredor Dalvin Cook, los llevó a convertirse en un equipo muy

predecible en la segunda mitad, en la cual la defensiva de Tampa Bay se enfocó primordialmente en detener la conexión entre el Quarterback Kirk Cousins con Jefferson, permitiéndoles únicamente a esta dupla conseguir 12 yardas en lo que restó del partido.

Mayfield tuvo un encuentro bastante pulcro, sin errores importantes, en el cual consiguió completar dos pases de anotación, uno de ellos con el siempre confiable y respetado receptor Mike Evans, quien parece estar viviendo sus últimos días en Tampa Bay, ya que el equipo ha decidido no renovarle su contrato, por lo que cada día suena más fuerte el rumor de que próximamente podrían mandarlo en canje a otro equipo.

Los Angeles Rams en duelo de la División Oeste de la Conferencia Nacional lograron vencer inesperadamente a domicilio a los Seattle Seahawks, gracias a la brillante actuación de su mariscal de campo Matthew Stafford, quien terminó con 334 yardas por aire, a pesar de no haber podido contar con su mejor receptor Cooper Kupp, quien se perderá por lo menos las primeras cuatro jornadas del torneo debido a una lesión sufrida en la pretemporada.

Lo que más llama la atención del éxito de la ofensiva de los Rams fueron las destacadas actuaciones del receptor novato Puka Nacua, reclutado por los Rams en la quinta ronda del Draft de este año, y quien sorpresivamente se convirtió en el objetivo favorito de Stafford, ya que lo buscó en 15 ocasiones, logrando conectarse con él en diez de ellas y totalizando 119 yardas.

Por su parte el corredor de segundo año Kyren Williams, de quien se venía escuchando desde el verano que estaba teniendo una gran pretemporada y que podía pelearle la titularidad al corredor Cam Akers, terminó el partido con dos anotaciones, a pesar de haber tenido menos que el propio Akers, el cual se mostró poco explosivo al momento de acarrear el balón, ya que promedió 1.32 yardas por acarreo, en comparación con las 3.5 yardas por acarreo promediadas por Williams.

Por su parte el Quarterback Geno Smith de los Seahawks tuvo una actuación bastante gris, con la que nos hizo recordar al Geno temeroso de otras temporadas y no a su versión mejorada del 2022, ya que acabó con tan solo 112 yardas por aire y un pase de anotación, el cual consiguió con quien sigue siendo su mejor receptor D.K. Metcalf. En cuanto al ataque terrestre poco pudieron hacer Kenneth Walker y Zach Charbonnet.

En otro frente, los San Francisco 49ers dieron un golpe de autoridad al vapulear a los Pittsburgh Steelers 30-7, demostrándonos que tinene uno de los planteles más talentosos de toda la Liga y mientras se encuentres sanos, serán serios candidatos para llegar al Super Bowl. La defensiva lució dominante, como en el torneo anterior en el cual fueron el equipo que menos puntos recibió, además de que cuentan con uno de los ataques más dinámicos, en el cual el Quarterback Brock Purdy sigue haciendo historia, ya que desde el torneo pasado no ha perdido un juego de temporada regular en el cual él haya iniciado como titular.

El receptor Brandon Aiyuk, acaba de ser nombrado como el mejor jugador ofensivo de la Conferencia Nacional de la jornada uno, ya que haciendo gala de sus trayectorias precisas, logró anotar en dos ocasiones quitándose la pegajosa cobertura del veterano esquinero Patrick Peterson en zona roja.

El corredor Christian McCaffrey selló la victoria con una escapada en la que consigió una anotación de 65 yardas, demostrando una vez más el por qué se encuentra en la élite de los corredores. Por su parte el pateador novato Jake Moody, quien se había visto bastante impreciso durante la pretemporada, cumplió con las expectativas de los entrenadores que lo seleccionaron en la tercera ronda del Draft de este año, logrando concretar los tres intentos de gol de campo que tuvo su equipo, así como los tres puntos extras, como dato curioso el último pateador debutante en conseguir marcas similares fue Justin Tucker de los Baltimore Ravens en el año 2012.

Mientras tanto poco pudo hacer el ataque de los Steelers comandado por el Quarterback Kenny Pickett y el corredor Najee Harris, quienes constantemente se vieron asediados por los defensivos de San Francisco que lograron capturar a Pickett en cinco ocasiones, de las cuales tres fueron cortesía del ala cerrada Drake Jackson, jugador de segundo año que durante la temporada pasada

únicamente logró 3 capturas totales.

Brandon Staley, entrenador en jefe de Los Angeles Chargers, es quien cada vez se tambalea más en su puesto como entrenador en jefe, no solo por la derrota que sufrieron este fin de semana contra los Miami Dolphins, sino que desde las anteriores campañas que lleva al mando del equipo ha sido incapaz de lograr que sus Chargers logren ganar los partidos más parejos, además de que será muy difícil hacer que la afición olvide la histórica debacle que tuvieron en postemporada en la ronda de comodines en un encuentro que ganaban cómodamente 27-0 a los Jacksonville Jaguars, y el cual inexplicablemente terminaron perdiéndolo 31-30.

Justin Herbert de los Chargers tuvo una buena actuación, en la cual anotó en dos ocasiones, una por tierra y la otra lanzando un pase. Los corredores Austin Ekeler y Joshua Kelley se combinaron para casi 200 yardas terrestres, sin embargo, en estos momentos se encuentra en duda la participación de Ekeler para el juego del próximo fin de semana en contra de los Tennessee Titans ya que sufrió una lesión en el tobillo, razón por la cual compartió el mismo número de acarreos que su compañero de equipo Kelley. Tua Tagovailoa de los Miami Dolphins lideró esta jornada a los Quarterbacks de la NFL en yardas por aire, al haber conseguido 466, lo cual no hubiera logrado sin la ayuda del veloz receptor Tyreek Hill, quien atrapó once pases para 215 yardas y dos anotaciones, estadísticas propias del videojuego de fútbol americano “Madden”. Sobra decir que, si esta jornada te enfrentaste en el Fantasy Football a esta dupla, seguramente no lograste salir victorioso.

Cada torneo iniciamos con partidos en los cuales las actuaciones de algunos jugadores y equipos nos dejan preguntándonos qué fue lo que pasó, sin embargo, conforme el mismo va avanzando varios de ellos irán entrando en ritmo, por lo cual aún es muy temprano para entrar en pánico, difícilmente veremos este año a los Dallas Cowboys blanquear nuevamente a sus rivales por 40 puntos, así como es muy poco probable que veamos nuevamente este torneo una actuación como la del fin de semana de Joe Burrow, Quarterback de los Cincinnati Bengals, quien únicamente consiguió 82 yardas por la vía aérea al haber completado tan solo el 45% de sus pases lanzados, en gran parte debido a que se perdió casi toda la pretemporada de su equipo.

Los invito a que la próxima semana sigan esta columna en la cual les tendremos el análisis de lo más relevante de la segunda jornada de la NFL así como sus implicaciones para el Fantasy Football, por lo que no dejen de escribirnos si tienen dudas acerca de qué jugadores utilizar para sus equipos virtuales.

Por lo pronto solo nos queda esperar a que llegue el fin de semana y así poder disfrutar varios partidos que prometen ser espectaculares e imperdibles, dentro de los cuales podremos observar si Dak Prescott de los Dallas Cowboys es capaz de descifrar y abrir a la formidable defensiva de los New York Yets, la cual tuvo un papel bastante destacado deteniendo a la ofensiva de los Buffalo Bills de Josh Allen esta semana.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff