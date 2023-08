"Llevo 20 títulos, pero me hace falta uno en México": Santy González, tras clasificar a la final en Los Cabos

Santiago González clasificó esta noche a la final del Abierto de Tenis Los Cabos por primera vez en su carrera. Junto con el francés Edouard Roger-Vasselin, se impuso 6-7, 6-4 y 10-8 ante Andre Goransson y Nicolás Barrientos.

Sin embargo, el mexicano jugará una final de la ATP en México por segunda ocasión, después de caer en el Abierto Mexicano de Tenis, en 2015. González pretende su vigésimo primer título profesional y el tercero en la campaña 2023

"Sabíamos que no sería nada fácil, cualquier rival es complicado. No vamos contentos después de más de dos horas de partido y por estar en la final. Espero ganar en casa", reconoció el tenista local, en conferencia de prensa.

Ante una afición que jamás dejó de alentar, y respondió con mayor intensidad y euforia en los momentos más críticos del partido, el veracruzano selló su resultado más importante en Los Cabos, en poco más de dos horas de juego.

"Quiero agradecerle a toda la gente, a pesar del calor siempre estuvo apoyando; ojalá mañana estén ahí otra vez. Ayuda mucho, principalmente cuando estamos abajo, siempre es un extra; espero poder darles una alegría", agregó.

Iniciaron el súper tiebreak del tercer parcial con una desventaja de dos mini quiebres. No obstante, con dos aces consecutivos por parte de Roger-Vasselin, recuperaron terreno en la pizarra, antes de concretar la victoria.

Santy González, de 40 años, pretende ser el tercer mexicano en campeonar en el ATP 250 de Los Cabos. Anteriormente, lo consiguieron Miguel Reyes-Varela (con Marcelo Arévalo) en 2018 y Hans Hach (con John Isner) en 2021.

"Espero que se pueda; si no, seguiré intentándolo. Llevo 20 títulos y cada uno ha sido muy especial, pero me falta uno aquí (México). Ahorita me tiemblan las piernas (cansancio), pero he aprendido a disfrutar", sentenció Santy.