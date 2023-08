Las 10 mejores formas de celebrar un gol

La casa de apuestas global 1xBet comparte las celebraciones de goles más icónicas y que han cambiado para siempre el mundo del deporte, la cultura popular e incluso la industria de los videojuegos.

Durante casi cien años, un futbolista que anotaba un gol levantaba victorioso sus manos (sus compañeros de equipo hacían lo mismo), el capitán le estrechaba la mano, a veces lo abrazaba, y todo el equipo trotaba hacia el centro del campo. Sin embargo, un día la situación iba a cambiar.



1. Candentes besos brasileros

Copa Mundial de 1958, partido de la fase de grupos Brasil vs. URSS



Aunque en este partido los brasileros inauguraron el marcador apenas en el minuto 3, solo pudieron mantener su éxito por un corto periodo de tiempo. Luego, 13 minutos antes del cierre del tiempo reglamentario, Vavá, el número 20 de los futuros campeones, anotó dos veces. Para su equipo, este gol garantizaba una salida del grupo. Aquí Pelé y compañía mostraron a la fría Suecia cómo se celebra en Brasil. Los compañeros de equipo tumbaron a su delantero al suelo y comenzaron a presionarlo de tal manera que, según los recuerdos de Pelé, “el amable médico lo reanimó durante varios minutos”.

2. “El grito de Tardelli”

Copa Mundial de 1982, partido final Italia - Alemania

No es que nadie gritara en el campo ante de Tardelli, gritaban, y créanos, bastante fuerte. Sin embargo, después de que Marco anotó el segundo gol contra la selección alemana (los italianos ganaron esa final con un marcador de 3-1), hizo una carrera increíblemente emotiva, acompañada por un rugido salvaje de victoria. Los camarógrafos estaba emocionados, la carrera se mostró en todos los canales de televisión del mundo, pero pocas personas escucharon el grito. Las abarrotafas gradas del Santiago Bernabéu estaban listas para explotar por las encantadoras manifestaciones de los tifosi italianos. Aún así, “El grito de Tardelli” es recordado por cada italiano que vió el partido del campeonato de 1982.

3. Hugo Sánchez y el primer salto mortal

Copa Mundial de 1986 (pero no seguro)

Quizás Hugo ya no recuerda cuándo realizó sus primeros saltos mortales, pero sus trucos acrobáticos y los goles que anotó después de ellos fueron auténticas obras maestras. Sánchez sabía hacer más que simplemente saltos mortales: anotó muchos goles con chilenas y todo tipo de tijeras laterales, se convirtió en el máximo goleador de La Liga durante cuatro años consecutivos y ganó muchos títulos con el Real Madrid. Como acertadamente señaló FourFourTwo, él era un futbolista de YouTube antes de que YouTube existiera.





4. El baile de la victoria de Roger Milla

Copa Mundial de 1990, partido de la fase de grupos Camerún vs Rumania

En 1990, Roger Milla, el veterano del equipo nacional de Camerún, ya tenía 38 años. Tranquilamente terminó de jugar en el club Saint-Pierroise de la isla de Reunión en el Océano Índico. Roger no asistía al Mundial, ya que terminó su carrera internacional en 1988. Todo cambió después de la llamada del presidente de Camerún, que pidió al famoso delantero que se uniera al equipo nacional en el Mundial en Italia. Por supuesto, el "Viejo León" no pudo negarse.

Milla anotó su primer gol en ese campeonato en un partido de la fase de grupos contra el equipo nacional de Rumania. Después de eso, corrió hacia la bandera de la esquina y comenzó a bailar el incendiario makossa camerunés. Increíblemente, Milla no ensayó su baile, ya que no estaba seguro de que sería liberado al campo. En cualquier caso, su baile cambió para siempre la celebración de los goles en el fútbol moderno.

5. Baile de Cuna para Bebeto Jr.

Copa Mundial de 1994, partido de cuartos de final Brasil vs Países Bajos

En el minuto 62, el delantero brasileño Bebeto venció con gracia al defensa y al portero rivales, pateó el balón a la red vacía y comenzó a mecer la cuna imaginaria de su hijo recién nacido Mattheus, nombrado en honor al capitán del equipo nacional alemán y nacido dos días antes del juego. Bebeto fue acompañado por sus compañeros de equipo Romario y Mazinho, el gesto se convirtió en un culto, y ahora todos los futbolistas del mundo celebran el nacimiento de sus hijos de esta manera.

6. El Héroe de la Clase Trabajadora

Copa de Ganadores de Copa de 1997, Liverpool - Brann (Bergen) partido de cuartos de final

El fútbol y la política solo están desconectados en los dulces sueños de los funcionarios de la FIFA. Por eso el 20 de marzo de 1997, el jugador de Merseyside Robbie Fowler celebró el gol no con un gesto tonto, sino con un recordatorio de los quinientos estibadores de Liverpool que habían sido despedidos desde 1995. Esta idea original le valió a Robbie una multa de 2.000 francos suizos (tuvo que pagar no por el eslogan sino por la camiseta levantada) y el respeto eterno de los fanáticos.



7. El dedo del “Emperador de Roma”

Serie A, partidos de Roma temporada 2005/2006

A mediados de la década de 2000, el campeonato italiano era el más fuerte de Europa, todo el mundo apoyaba a los equipos italianos y los medios de comunicación capturaban ansiosamente cada gesto de los famosos futbolistas. No encontramos datos exactos sobre cuándo el capitán de la Roma, Francesco Totti, comenzó a chuparse el pulgar después de anotar, pero tenemos motivos para creer que esto sucedió en la temporada 2005-2006, poco después del nacimiento de su hijo Cristian. Inicialmente, el gesto debía ser un recordatorio de cuánto el "Emperador de Roma" ama a sus hijos. Con el tiempo, Totti terminó su carrera después de jugar en la Roma durante 25 años (!), y su celebración se convirtió en parte de la cultura popular. Pero sospechamos que el 99.9% de los jugadores que se chupan el pulgar después de un gol en estos días no están pensando en los niños en absoluto.

8. ¡Gracias, abuela!

Celia, la abuela de Leo Messi, no vio a su nieto en la cima de su fama, murió en 1998. Sin embargo, Messi le dedica todos sus goles, levantando los dedos índices y mirando al cielo. Celia creía en su talento y constantemente acompañaba al pequeño Leo a los entrenamientos, ya que el campo de fútbol del primer equipo de Messi estaba lejos de casa. Además, la abuela persuadió al entrenador del equipo infantil Grandoli para que metiera al niño, que ni siquiera tenía cinco años, en el juego contra niños mayores. El entrenador se cansó de discutir y metió al niño al final del partido. Increíblemente, fue en ese día que Leo anotó sus primeros dos goles para su primer equipo infantil.

9. Corazón patentado

Partidos de la Premier League inglesa, 2010

En 2013, el jugador del Real Madrid, Gareth Bale, patentó un corazón hecho por él, y para esto tuvo que demandar a Justin Timberlake. Aunque Bale solo comenzó a mostrar el símbolo durante las celebraciones de los goles en 2010, sus abogados convencieron al tribunal de que la novia del jugador, Emma Rhys-Jones, le había mostrado el signo en la escuela.

10. El Salto de Cristiano

International Champions Cup, Real vs Chelsea 2013

Durante más de nueve años, Cristiano Ronaldo ha celebrado los goles con un espectacular salto, acompañado de un fuerte grito de “¡Siii!”. El futbolista comenzó a celebrar su éxito de esta manera en agosto de 2013 durante el juego de la International Champions Cup contra Chelsea. El partido se celebró en los Estados Unidos; Madrid ganó fácilmente 3-1 y, ese día, Ronaldo mostró su salto por primera vez. Por cierto, el giro único se añadió más tarde, haciendo la celebración más espectacular.

