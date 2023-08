Último cara a cara para Olexandr Usyk

El ucraniano Olexandr Usyk pone este fin de semana en juego las coronas de peso completo de la OMB y FIB, con el supercampeonato AMB, con la firme intención de quitar del camino al inglés Daniel Dubois y así mantener la puerta abierta para el duelo que ha estado buscando: con el campeón del WBC, Tyson Fury.

Sin embargo, primero deberá cumplir en Wroclaw, Polonia, este sábado superando al joven británico de 25 años.

"Mi preparación es buena. Hemos trabajado mucho con la natación. Jugamos al fútbol. Bailamos. Estoy agradecido a mi equipo, a mi familia, a mi mujer. Estoy agradecido a mi país y a los soldados ucranianos", dijo durante la última conferencia de prensa.

Usyk subió de peso crucero a completo y destronó al unificado inglés Anthony Joshua. En duelo de revancha retuvo los cetros y ahora ante Dubois busca su segunda exposición.

El ucraniano fue un destacado peleador olímpico, y como profesional tiene dos divisiones conquistadas con siete cinturones, además de una marca de 20-0 con 13 nocauts.

Por su parte, Dubois ve en Usyk la oportunidad perfecta de llevar su nombre al siguiente nivel. Dynamite es el actual campeón absoluto de la AMB y busca unificar esa división con el de Europa Oriental y de paso sumar su primer gran nombre.

Dubois tiene una sola derrota en su carrera y fue por nocaut efectivo en 2020 a manos de Joe Joyce. El resto de su foja profesional cuenta con 19 victorias, 18 de ellas por la vía corta.

"Estoy preparado. He sufrido en el campo de entrenamiento. He hecho todo eso. Ahora estoy listo. Me he preparado. No he dejado piedra sobre piedra. Estoy listo. Tengo confianza. Estoy listo ahora mismo", señaló el boxeador, que en sus últimas salidas sumó cuatro victorias al hilo, todas ellas por nocaut.