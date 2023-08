Tras fracasar en la Leagues Cup, Chivas regresan a la Liga MX en su mejor versión

Veljko Paunovic, técnico de las Chivas del Guadalajara, no habla más de lo que fue ese torneo, saca conclusiones y se enfoca en Juárez para seguir en la cima del torneo Apertura 2023

Chivas fue del grupo de clubes mexicanos que no avanzaron en la primera ronda de la Leagues Cup, pese a llegar al torneo como líder de la Liga MX. A dos semanas de la eliminación, el técnico Veljo Paunovic saca sus conclusiones, aprendizajes y cierra el capítulo para enfocarse en el duelo del viernes, contra Juárez, en la reanudación del Apertura 2023.

El Guadalajara no pudo con Cincinnati ni Kansas City en el torneo celebrado en Estados Unidos, en el cual aceptó: “No estuvimos a la altura de competir con los rivales de la MLS en ese momento”, reafirmó. “Nosotros el reto que teníamos era en lo físico con dos semanas para trabajar antes del reinicio de la liga. Todo este bagaje de experiencia ha estado en la preparación del equipo, recuperándose de la decepción que nos llevamos, levantar la moral, la alerta dentro de todo y sabiendo que el futbol te pone cosas en las que nunca puedes estar relajado”.

Inician los entrenamientos del Rebaño Foto: Cortesía

En conferencia de prensa, posterior al entrenamiento del Rebaño, cerró la puerta al tema de la Leagues Cup y habló de sus principales elementos, así como del futuro inmediato que tiene su equipo. Sobre la media cancha dijo: “siempre habrá espacio para los buenos jugadores”, haciendo alusión al medio campo integrado por Fernando Beltrán, Pocho Guzmán y Erick Gutiérrez, refuerzo del que habló en específico.

“Para definirlo en una sola posición en el medio campo nos quedamos cortos. Tiene la salida sin ser propiamente un número seis y muy buena llegada, con una visión de campo amplio al frente. Puede jugar de ocho, seis o incluso de 10. Es muy versátil. No lo quiero limitar y quiero explorar y explotar sus cualidades dependiendo los rivales. Aún está por alcanzar su mejor nivel. No quiero ponerle mucha presión, pero sí que entienda muy bien nuestro sistema”, compartió el timonel serbio.

Delanteros en recuperación

De quien no quiso hablar fue de José Juan Macías, ya que no quiere crear un entorno que perjudique su proceso de recuperación, de la cual tuvo una recaída hace unos meses. “Es importante para todos, pero después de aprender de nuestra propia experiencia con JJ, no voy a permitir que volvamos a calentar el entorno y las expectativas de la gente. Quizás se creó un ambiente donde pusimos mucha carga después de nueve meses de recuperación, por eso no quiero hablar de él por esta razón, para que no se ponga nervioso o ansioso.”, agregó.

Sobre el duelo del próximo viernes, contra los Bravos de Juárez, Paunovic destacó al equipo fronterizo, y enfatizó que el rival en turno cuenta con elementos suyos que los conocen muy bien, por lo que aumenta el grado de atención y dificultad a poner en juego para dicho partido de la Jornada 4, a celebrarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

“Estoy seguro que van a llegar muy motivados, es un equipo que metió en muchos problemas a los equipos que estuvieron peleando el título. Vimos un rival con mucha hambre, que hizo muchos cambios, y que le sirvió para levantar la moral, creo que tienen la confianza por las nubes. Ven a Chivas como un rival para demostrar de lo que son capaz”, definió.

Chivas se encuentra en la cima del Apertura 2023 con 15 puntos, producto de tres triunfos en misma cantidad de cotejos. “Hicimos nuestros deberes en las primeras tres jornadas antes de la pausa, pero eso ya no sirve, ahora ver a todos los que van a venir, empezando por Juárez. El viernes necesitamos la mejor versión de cada uno y más porque va a ser un partido muy duro”, finalizó.

DRV