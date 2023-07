Robeisy Ramírez muestra respeto por el boxeo mexicano: “Sé el calibre de guerreros que son”

El campeón cubano Robeisy Ramírez está seguro de que en su camino, tarde o temprano, se cruzará un mexicano y más en la división de los plumas, en la que gobierna a los de la Organización Mundial de Boxeo. Rankeado como uno de los mejores de la categoría, comparte la cima con tricolores como Rey Vargas, Luis Alberto “El Venado” López, Brandon Figueroa y hasta el recién destronado Mauricio “Bronco” Lara.

“El boxeador mexicano siempre va a tener mis respetos, he peleado con muchos y sé el calibre de guerreros que son. Pero para eso estamos, para enfrentar, para darle show a los fanáticos. Siempre estaré dispuesto a pelear con un mexicano”, dijo el peleador que fue doble campeón olímpico y ahora en el profesionalismo tiene un récord de 12-1 con 7 KO's.

En entrevista con El Heraldo de México, el monarca que se coronó abril aseguró que su distintivo en una categoría tan disputada, es su estilo de pelea, profundamente arraigado en la escuela cubana, pero eso sí, con un poquito de explosividad de la mexicana.

“Vengo de una escuela, que para mí es la mejor del mundo... pero estoy trabajando para que la gente pueda percibir mejor mi poder. Estamos 'ready' para pelear, con ese estilo mío que tiene algo de mexicano, porque no me gusta que me den, y cuando lo hacen, si tu me diste uno, yo iré a darte dos”, explicó.

Robeisy Ramírez se prepara para defender su título

El Tren Ramírez se prepara para regresar este 25 de julio en Japón, ante el local Satoshi Shimizu, en lo que es su primera exposición de la corona y lo hará dentro de la cartelera que encabeza El Monstruo japonés Naoya Inoue ante el monarca estadounidense Stephen Fulton.

El cubano aseguró sentirse muy seguro de superar esta prueba y seguir hasta la unificación de títulos, pues explicó que todo lo que le ha tocado vivir, lo llena de fortaleza. Pues no sólo vivió la deserción de Cuba, hace cinco años, también el sacrificó de pasar todo este tiempo sin ver a su familia, pero sobre todo a su hija.

“Nunca espero poco de mis rivales, siempre espero que vengan bien preparados y que vienen listos para enfrentarme. Siempre soy un peleador activo y siempre salgo a pelear y no jugar de manos. Voy 'ready' para defender mi título” finalizó.

BULLETS

Es uno de los pocos en la historia que es doble oro olímpico y campeón del mundo.

Ganó preseas doradas en los juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Nació en Cienfuegos, Cuba, y desertó en el 2018 en Aguascalientes, México.

