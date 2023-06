Este miércoles, en las instalaciones de Coapa, André Jardine dio su primera conferencia como director técnico del América. En compañía de Santiago Baños, presidente deportivo del club, confesó sentirse feliz de este proyecto.

“Es algo muy grande defender a esta institución con tanta historia, con tantos títulos y con una afición impresionante. Me encanta y me ilusiona. Se trabaja una vida entera para tener una chance como esta, no la voy a dejar escapar y voy a hacer una parte de la historia“, indicó el timonel brasileño.