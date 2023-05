¿Qué hay detrás de la mente de un deportista?

Muhamed Ali mencionó en sus momentos de gloria que el término “imposible” es solo una palabra que utilizan los débiles, que encuentran más fácil vivir en el mundo que les han dado, en vez de explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un desafío.

Esta frase viene de uno de los mejores boxeadores que el mundo ha conocido, una persona que a pesar de las dificultades que tuvo en su vida, no dejó de persistir y superarse, no solo en el aspecto físico, sino en el mental. Hay que destacar que la mayoría de los atletas conocidos mundialmente tienen una mentalidad muy distinta al resto de las personas.

¿Fracaso o victoria? Foto: Especial

Aprender del fracaso

Aprender a caer muchas veces y seguir haciendo lo que amamos y nos apasiona, nos enseña mucho sobre cómo superar cualquier adversidad en el camino para cumplir nuestros objetivos.

Yo llevo seis años en el mundo deportivo, he sido gimnasta y atleta de calistenia, desde hace varios años he mantenido una disciplina que me permitía repetir mis rutinas de ejercicio a diario.

Sin embargo, tenía muchas trabas para resolver mis problemas personales. Hace un año sufrí un grave accidente donde me abrí la cabeza haciendo ejercicio en un parque. Esto me desmotivó y me hizo sentir como un fracasado por algún tiempo, dejé de hacer ejercicio, debido a que me creía incapaz de volver a realizar mis rutinas.

Poco a poco retomé fuerza y confianza en mí mismo, en mis habilidades y logré armonizar mi cuerpo con mi mente, para entender que aún tengo mucho que aprender y ofrecer. Actualmente estoy en una mejor etapa deportiva y con muchos objetivos nuevos por delante.

Beneficios del deporte como proyecto de vida. Foto: Especial

Enfocarse en la solución

Esta situación me ayudó a comprender y a enseñarme a mí mismo que no importa la adversidad que enfrente, puedo encontrar la solución para volver a la cima. Esta nueva mentalidad me ayudó en la universidad a mejorar mi situación académica, a resolver los problemas sociales que se me han presentado y sobre todo a entender que me puedo levantar ante cualquier situación.

Tomar el deporte como filosofía de vida es algo que algunos deportistas tardan en comprender para seguir sus sueños y metas. Los atletas exitosos tienen esta filosofía como guía de sus actividades personales.

Los beneficios del deporte van más allá del cuerpo

El deporte es una actividad que no solo cambia el físico de una persona, modifica su mentalidad y su alma. El cuerpo humano está hecho para que lo llevemos a su máximo esplendor y en su camino nos ayude a descubrir la filosofía del verdadero ganador.

Por lo tanto, te invito a incorporar el deporte en tus actividades y descubrir los múltiples beneficios que te proporcionará en los diversos ámbitos de tu vida personal.

