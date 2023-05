¡Orgullo Nacional! Alexa Moreno gana medalla oro en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística

Alexa Moreno, atleta mexicana de alto rendimiento, ganó la medalla de oro durante el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística realizado en Medellín, Colombia. Su logró fue durante la competencia de salto, lo que le abre una importante oportunidad para ir a los Juego Olímpicos.

La también mexicana Natalia Escalera hizo lo propio en la misma categoría; luego de una larga competencia, la originaria de Baja California se hizo con la medalla de Bronce, por lo que dos mexicans compartieron el podio en una noche de gloria para el deporte en el país

Este solamente fue uno de sus logros. Escalera también logró el segundo lugar en All Around durante el campeonato, por lo que se trata de tercer medalla de bronce en la modalidad de barras, manos libres y finalmente piso. Una de las más ganadoras no solo del día, sino de la jornada deportiva.

Por el momento, ambas se ubicaron como el segundo lugar de la clasificación por equipos, lo que las mandó directo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizarán en Santiago, Chile, durante 2023, y también para el Mundial de Amberes, también en el 2023.

El Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística tiene lugar en la ciudad de Medellín y se realizará del 26 al 28 de mayo de 2023. Actualmente participan 300 deportistas de 24 países diferentes, entre ellas las grandes potencias del deporte, Estados Unidos y Brasil, quienes brillan año con año.

El día 28 de mayo serán las finales por equipos tanto masculinos como femeninos, y terminará el evento hast ael siguiente año. Actualmente se puede ver a través de Panam Sports Channel, o en la aplicación oficial de la Organización Deportiva Panamericana.

Por ahora están en juego los 192 lugares para competir en París 2024. Entre ellos 96 hombres y 96 mujeres, cuatro menos que en Tokio. Serán 12 equipos de cinco atletas cada uno, tanto en las pruebas, uno más que durante los pasados Juegos Olímpicos.