El Gran Giro de Guadalajara 2023, una fiesta sobre ruedas

GUADALAJARA. Las bicicletas se apoderaron de la capital de Jalisco, en la sexta edición del Gran Giro Electrolit 2023, con la participación de dos mil ciclistas que recorrieron la ciudad en dos ruedas, a toda velocidad.

Los ganadores en el Medio Fondo (75 km), fueron Mariana Michel Lomelí , con tiempo de 01:56:27 horas en la rama femenil; mientras en la varonil se impuso José Alberto Alcántara, al cruzar la meta en 01:54:44 horas. En la categoría tandem, para débiles visuales, el ganador fue Fausto Brian Aguilar, al llegar en 01:56:09.

En tanto, el Gran Fondo (160 km), los vencedores absolutos fueron la ciclista olímpica en Tokio 2020, Yareli Salazar, con crono de 03:48:11, y Alonso Yuyu Rodríguez, quien se coronó bicampeón de la prueba varonil, con tiempo de 03:42:39 horas, aunque llegó empatado con Gabriel Nava, a quien le reconoció su desempeño, por contribuir en la estrategia al ser del mismo equipo.

"La vez pasada fue un logro individual, pero ahora mi compañero hizo mucho en su carrera para que nos pudiéramos despegar y llegáramos juntos a la meta", mencionó Rodríguez.

Por su parte, Salazar destacó la organización y la ruta en la Perla Tapatía. "No le pide nada a competencias en Europa. Me sorprendió mucho. Es la primera vez que la corro y me llevo una gran impresión. Fue muy demandante por el calor, pero disfrutamos mucho la ciudad", dijo la atleta que busca su pase a París 2024 en próximas competencias este año, con mundiales, Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

La tarde ciclista fue amenizada por un grupo de spinning, que realizó una rutina después de la salida general. También, tuvo lugar una exhibición de BMX freestyle, con piruetas y suertes en el aire, para mostrar a detalle en qué consiste la disciplina, que hizo su debut olímpico en Tokio 2020.

"Hemos aumentado considerablemente la participación de los ciclistas. Llegamos a tener casi dos mil este año. Por muchas razones estoy seguro que fue la mejor edición del Gran Giro", dijo Oscar Reveles, gerente de eventos de Electrolit.

El próximo 11 de junio, se espera la Carrera en el Estadio Jalisco, con distancia de 10 kilómetros y participación de dos mil corredores, que entran al inmueble de la calzada Independencia, como parte del segundo serial atlético en la capital jalisciense.