La narradora mexicana María José González "levanta" la voz

Cuando María José González 'levanta' la voz, los aficionados reaccionan.

La narradora mexicana que se abrió camino en los medios de comunicación se hizo referente en la búsqueda de más espacios para mujeres apasionadas por el deporte.

Desde las oficinas corporativas TNT Sports (Warner Bros), Majo dio el salto frente al micrófono, en una jugada que parecía de fantasía. “Dos narradores se iban y venía el Mundial de 2018. Me dijeron que, si quería intentarlo por mi gusto al futbol y les gustó”, dijo.

De saber sobre satélites y lo que hay detrás de una transmisión, pasó a ser la primera mujer en América Latina que narró un Mundial, el de Rusia.

“Sentí mucha adrenalina, emoción y responsabilidad, porque si lo hacía bien me iban a dar más partidos. Pensé que a lo mejor de esto podía hacer una carrera importante y marcar una diferencia”, lo cual ha conseguido en 12 años de trayectoria.

“Me gusta que me digan ‘quiero hacer lo mismo que tú’. Pero antes de mí se atrevieron a tirar esas barreras”, compartió, refiriéndose a periodistas como Gaby Fernández de Lara, Geogina González o Marion Reimers.

La capitalina no sólo deseó transmitir emociones. Con micrófono en mano, también replicar a sus antecesoras y abrir caminos. “Siento que ayudamos a que cambie la perspectiva de las mujeres en los medios. Sé que estamos haciendo un cambio tangible”.

Aunque se ganó terreno, faltan espacios para que las voces femeninas se normalicen en una transmisión. “Debe dejar de sorprender que seamos buenas en nuestro trabajo, sea como médico, ingeniera o narradora”. Sin embargo, está en contra de que se abran empleos para mujeres sólo por moda.

“No por cumplir con una cuota deben subir a cualquiera. Deben existir oportunidades iguales y nosotras aprovecharlas a partir de la preparación, nada más”, sentenció. Los gritos de gol los dejó a un lado para cavilar en un mensaje de unidad, sin enfrentamientos de género.

“Se trata de estar juntas, creer en nosotras, demostrar que podemos, que un trabajo lo hacemos de la misma manera que el resto. “No es hombres contra mujeres. Marion Reimers dijo: que ‘si una mujer avanza, ningún hombre retrocede’. No tiene que ser un enfrentamiento”, finalizó.

Frases Majo González:

“La gente se da cuenta cuando no te preparas, cuando no estás metido en lo que haces”.

“Llegó todos los días a preguntar, siempre aprendo. Es la base en cualquier trabajo”.

“Como mujer, el esfuerzo tiene que ser mayor para ganarse una oportunidad ante el resto”.

"Me han puesto en redes sociales: ‘eres buenísima, pero no puedo escuchar a una mujer narrar futbol’. Ok, el problema lo tienes tú, no yo”.

“Hago un trabajo y me pagan por hacerlo bien. No soy nadie del otro mundo. No me convertí en nadie diferente. No tengo que volarme hacia ningún lado”.

“Toma las oportunidades que se te presenten aunque te causen pánico, porque te pueden cambiar la vida y puedes ayudar a que existan vidas nuevas”.

“Hay que seguir rompiendo barreras, derribar estereotipos, porque por eso muchas veces no te la crees como mujer, por la cultura en la que crecimos”.