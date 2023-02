El Barcelona y el Manchester United dejan en suspenso su boleto

En una semana de polémica, por temas extracancha, el FC Barcelona apenas sacó un empate 2-2 como local ante el Manchester United, en la ida de la ronda de playoffs de la Europa League, con controversia arbitral incluida.

Raphinha, al minuto 76, logró la dramática igualada de la serie, que tiene su capítulo final el jueves, en Old Trafford.

Antes del final, una mano dentro del área del conjunto inglés no señalada como penalti, levantó las protestas de los presentes.

“Es una falta del tamaño de una catedral; ya no lo hicieron en Milán (errores arbitrales), ¿cómo creen que me siento?”, dijo Xavi Hernández. “Me quedo con el carácter que tuvo el equipo al final. Nos la jugaremos en Old Trafford”, agregó.

El primero en abrir el marcador fue el club local, a través de un remate de cabeza de Marcos Alonso, al 50’. Después de esto, los dos equipos se recuperaron de desventajas.

Marcus Rashford igualó con un tiro de derecha, tan sólo dos minutos después, y al 59’ apareció el autogol de Jules Koundé, para la remontada parcial de los ingleses.

La escuadra culé rescató el empate, al 76’, con un tanto de Raphinha.

Después del 2-2, la polémica llegó con una mano de Fred dentro del área, la cual no fue sancionada ni revisada por el VAR.

Aunque se va con la igualada, el Barça mantiene una racha de 17 partidos sin conocer la derrota, en todas las competiciones. Es el líder de La Liga, en donde este domingo se enfrenta al Cádiz (14:00 horas), para luego sostener la vuelta de los playoffs de la Europa League, ante el United.

SIGUE LEYENDO:

El Real Madrid sigue a la caza del Barcelona, como líder de La Liga

Real Madrid cumple con el trámite y avanza a la final del Mundial de Clubes

PAL