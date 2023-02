El Consejo Mundial de Boxeo cumple hoy 60 años de su fundación

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cumple hoy 60 años de su fundación, por iniciativa del entonces Presidente de México, Adolfo López Mateos, y que con el paso del tiempo es un organismo que ha apoyado, cobijado e impulsado a las máximas figuras de este deporte, convirtiéndolas en leyendas.

Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Julio César Chávez, Tommy Hearns y Mike Tyson son algunos de los nombres que han transitado, que además de fomentar la actividad de los puños, se han preocupado por dar espectáculo, dentro como fuera del ring.

Desde que José Sulaimán tomó las riendas del CMB, durante la década de los 70, son muchas las historias que se han escrito.Y con su obra social y deportiva, Mauricio ha sabido darle continuidad al legado de su padre, con la misión de hacer del boxeo una actividad sana, recreativa y que contribuya al mejoramiento de la sociedad y del individuo.

¿Qué representa llegar a 60 años de la fundación del CMB?

Todo lo que ha significado el organismo para el boxeo mundial, para el boxeo mexicano, y para cambiarle la vida a miles de personas. Y con gran satisfacción ver que el organismo sigue operando bajo los mismos principios y valores que mi papá, José Sulaimán. Es un deporte de mucha controversia, de estar siempre con la guardia bien puesta, pero es un gran deporte, y sobre todo, el CMB es su referencia a nivel mundial.

¿Cuáles son esos valores que dejó José Sulaimán al boxeo?

El más sagrado de todos es la lealtad. Para tenerla y recibirla de regreso, requiere de mucho compromiso, ser maduro, agradecido y fiel. Hay boxeadores que se hacen en la plataforma del CMB y después tienen otras oportunidades. Si es por su bien, somos los primeros en apoyarlos, pero también se dan los actos, donde se hace lo contrario. Esta es una gran familia como organismo, ya sea el staff en México y en todos los países, hay un cariño muy especial.

¿Qué diferencia hay con los demás organismos de este deporte?

Tenemos cerca de 170 países afiliados, con diversos comités, planes y proyectos continuos. Sus campeones: Muhammad Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Roberto Durán, Tommy Hearns, JC Chávez, Canelo Álvarez, Manny Pacquiao y Floyd

Mayweather Jr., todos han sido del CMB. Se han hecho los cambios necesarios para minimizar los riesgos. Bajamos de 15 a 12 rounds, el pesaje un día antes, exámenes médicos obligatorios, antidoping, regulación de guantes, de cuerdas y ring, es algo de lo que se ha hecho.

¿Cuál ha sido el momento más importante que ha tenido el CMB?

Son épocas diferentes. Muhammad Ali cambió para siempre. El CMB rechaza la discriminación, ya sea racial, sexual y económica. La época de Los Cuatro Reyes: Leonard, Durán, Hearns y Hagler. Por ahí se cuela Pipino Cuevas y Wilfredo Benítez, en los 80. Tyson le dio un gran renacimiento al boxeo; Chávez, la época de Oscar de la Hoya, de Floyd Mayweather, y la actual, de El Canelo.

¿Y cuál ha sido el momento más difícil?

Sin duda alguna, la injusticia que sufrimos en la corte de NY. Una demanda sin fundamentos, sin méritos, que llevó al CMB a estar cerca de su desaparición, con El Caso Rocchigiani, en los dos mil. Y también cuando cada boxeador sufre algún percance en el ring, ya sea pelea de cuatro rounds o de título, nos lleva con gran preocupación a evaluar qué se puede hacer para evitar estos accidentes.

¿En algún momento pensaste renunciar?

El boxeo no es el negocio de la familia Sulaimán. Cuando fue el escándalo de Mike Tyson al ser noqueado en Japón, mi papá llegó, además del cansancio, con el golpe moral, lo tuvo en cama dos días, porque un boxeador muy querido dijo unas cosas muy feas. Y cuando él falleció, mi mamá y mi esposa me dijeron que tenía que continuar, que no podía abandonar el organismo. Pensé en seguir como Secretario General, pero tras su muerte, se eligió un presidente dentro de una reunión extraordinaria, la Junta de Gobierno me dio la confianza, y aquí estamos.

¿Cuáles han sido las labores sociales más importantes?

Frontalmente combate los padecimientos de la sociedad: la obesidad, las adicciones, el vandalismo y de familias desintegradas. También hay campañas contra el bullying, el Fondo José Sulaimán para las necesidades de cualquier tipo para los boxeadores. El WBC Cares, donde visitamos gimnasios, reclusorios, escuelas, hospitales y orfanatos, para llevar inspiración para quien lo necesite.

¿Cuál pelea es tu preferida?

Son muchas. Salvador Sánchez ante Wilfredo Gómez, Zárate vs. Zamora; varias de Ali, aunque no me tocó ver ninguna por la época. En vivo, Mike Tyson, el poder y dominio que tenía. Oscar de la Hoya, un gran boxeador. ¡Qué decir de Julio César Chávez! El triunfo y lleno en el Azteca, y también la victoria ante el Macho Camacho. Tantos momentos maravillosos que el boxeo nos ha dado.

¿Y tu boxeador mexicano favorito?

Sin duda, Julio César Chávez. Él y yo crecimos juntos. Viví muchas de sus peleas, historias, sus logros y récords. Es un boxeador completo, con relación directa hacia México.

¿Cómo te imaginas al CMB en el futuro?

En el metaverso. Boxeo siempre va a haber, porque mientras haya pobreza en el mundo, ese rechazo a las personas que no encuentran oportunidad más que en el deporte de los puños, siempre existirá.

Por último, ¿algo de lo que te arrepientes o que se puede mejorar?

Los errores que se han cometido en su momento son parte de la historia. Cuando fue noqueado Tyson en Japón, Don King impuso una queja ante la comisión local y la aceptaron. El CMB se tardó en reconocer a Buster Douglas como campeón mundial. Eso fue un error que mi padre lamentó. Mientras hagas las cosas con bien, profesionalismo y respeto, porque son cosas fuera de control, debes estar tranquilo.}

5, los presidentes que ha tenido el Consejo Mundial de Boxeo.

39, los años que estuvo José Sulaimán al frente del CMB.

11, los países pioneros del organismo

2010, fecha en que creó el Cinturón de Diamante.

18, categorías que conforman el organismo.

Mario Moreno Cantinflas ha sido una de las figuras especiales que estuvo

ligado al CMB.

El cómico y actor fue un promotor importante y peleador aficionado del

organismo.

En su convención de 2005, el CMB reunió a cerca de 100 campeones mundiales

históricos a pesar de los daños por el Huracán Vilma en Cancún.

El legendario edificio de la calle Génova fue demolido tras sufrir las

consecuencias del sismo en CDMX, de septiembre de 2017.

El Consejo tiene 13 organismos afiliados alrededor del mundo.

