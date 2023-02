La Liga MX será transformada, éstas son las 7 estrategias con las que Mikel Arriola pretende lograrlo

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, habló sobre los compromisos y el plan de trabajo para mejorar el futbol de nuestro país, luego del fracaso de la Selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022. En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la mañana en El Heraldo Media Group, el ejecutivo informó que son siete las medidas que se tomarán para "elevar el nivel de competencia y fortalecer a la Selección mexicana".

1.- Se elimina el repechaje y se retoma el ascenso y descenso.

2.- Fomentar la exportación de jugadores mexicanos a Europa.

3.- Se reducirá el número de extranjeros de ocho a siete.

4.- Se incentivará la sana comunicación entre la FMF y la Liga MX.

5.- Buscar rivales de calidad para los partidos de la Selección mexicana.

6.- Evitar aislamiento excesivo de la Selección mexicana.

7.- "Cada organismo e individuo relacionado con la industria futbolística en México tiene que asumir la propia responsabilidad para mejorar su entorno.

México jugará la Copa América 2024

El directivo de la Liga MX también anunció que la Selección mexicana jugará la Copa América en el 2024, que se celebrará en Estados Unidos y estará conformada por diez representativos de Conmebol y seis de Concacaf. Además, anunció la creación de una competencia con los campeones de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Concacaf.

Sobre el tema de la sumatoria de los puntos en la temporada completa, Mikel Arriola explicó que se celebrarán dos torneos y habrán dos campeones, como ha sucedido con los torneos cortos desde 1996, pero también se premiará al club que acumule más puntos durante el año futbolístico.

1.- Pase directo a la Leagues Cup

2.- Premio económico

Mikel Arriola anunció cambios en la Liga MX

FOTO: Archivo

Duplicar a los mexicanos en el extranjero

Arriola aseguró que la Liga MX busca premiar los proyectos a largo plazo y no los que se conforman cada seis meses, además de la formación de futbolistas mexicanos. Por eso, aplaudió los torneos sub 13, sub 15 y sub 17 que se celebran en nuestro país y el semillero que han representado para nuestro futbol.

"Queremos que los futbolistas mexicanos se vayan a los 17 o 18 años y quizás a los 24 ya puedan jugar un mundial con experiencia en Europa"

El compromiso que planteó el ejecutivo de la Liga MX es que para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, "nuestro futbol haya duplicado el número de mexicanos que juegan en el extranjero".

Femexfut y Liga MX presentaron el proyecto

FOTO: Twitter FMF

