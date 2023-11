Desde Danny la “Máquina Malvada” hasta los monjes Shaolin: 1xBet revela las 5 mejores películas de fútbol

Escape a la Victoria (1981) – jugar al fútbol para sobrevivir.

La película narra un evento real durante la Segunda Guerra Mundial. En un campo de prisioneros alemán, el futbolista inglés capturado, Colby, reúne a un equipo de reclusos y busca permiso para jugar un partido contra el conjunto del Tercer Reich. Un oficial canadiense llamado Hatch pide unirse; además de ser un mal futbolista, estaba obsesionado con la idea de escapar.

La cinta es notable no solo por su inusual trama, basada en hechos reales, sino también por su elenco colorido. Max von Sydow hizo un excelente trabajo como un alto oficial alemán, Michael Caine interpretó al entrenador británico y Sylvester Stallone a un oficial detenido que, por casualidad, se convirtió en el portero.

Estrellas reales participaron en las escenas de esta película sobre deportes, en extremas condiciones, en un campo de concentración: el campeón del mundo de 1978, Ossie Ardiles; el campeón mudnial de 1966, Bobby Moore; el campeón olímpico de 1972, Kazimierz Deyna; el belga Paul van Himst, y el Rey del Fútbol en persona: ¡Pelé! Recomendamos "Escape a la Victoria" no solo a los aficionados del cine sino a todos los gourmets del balonpie.

Mean Machine (2001) – Carisma brutal y humor inglés

Durante su larga carrera deportiva, Vinnie Jones ganó solo un trofeo importante. En 1988, la Crazy Gang, como se llamaba a Wimbledon en ese momento, ganó inesperadamente la FA Cup, derrotando al poderoso Liverpool en la final. Ni antes ni después de eso, un modesto club londinense con más de un siglo de historia alcanzó tales alturas y ciertamente, nunca tuvo en sus filas a una personalidad más famosa y escandalosa como el Sr. Jones.

Por su estilo brutal, que aterrorizaba al oponente, el defensor recibió el sobrenombre elocuente de Axe (El Hacha). Todavía se pueden ver sus rudas faltas en YouTube, por las cuales, los futbolistas reciben largas descalificaciones en la actualidad.

La imagen de "psicópata" que se pegó a Jones resultó ser tan convincente que le abrió las puertas a la industria cinematográfica. En Mean Machine, Vinnie interpreta una parodia exagerada de sí mismo. El ex capitán de Inglaterra, Danny la "Mean Machine", es encarcelado por agredir a un oficial de policía. Crea un equipo con prisioneros para enfrentarse a los guardianes en el campo.

Tiene muchas bromas e ironía, un poco de drama y fútbol en toda su diversidad: desde trucos sucios hasta grandes goles.

Shaolin Soccer (2001) – Fútbol y Kung Fu

La comedia de acción deportiva del director chino Stephen Chow cautivó inmediatamente a espectadores de todo el mundo. Una brillante combinación de artes marciales y balonpie, humor ligero y espectaculares efectos especiales hicieron de Shaolin Soccer una excelente película para ver en familia. La trama gira en torno a seis ex monjes del Monasterio que, bajo la guía de un entrenador experimentado, crean un equipo invencible. Combinando siglos de conocimientos de antiguos maestros de kung fu y modernas tácticas de "combate futbolístico", compiten por el prestigioso campeonato para ganar un millón de dólares.

Stephen Chow, quien también interpretó uno de los roles principales, y la actriz Zhao Wei, destacan por su actuación. El metraje convirtió al director en una estrella internacional, y recibió elogios de Quentin Tarantino por su desempeño.

Hay muchas referencias a las clásicas películas de kung fu y su principal estrella, Bruce Lee. Por ejemplo, el portero del equipo, interpretado por Danny Chan, ingresó al campo con un traje negro y amarillo; una referencia directa a The Game of Death, de 1978.

¡El lanzamiento de esta obra de acción, con enfoque deportivo, causó sensación en todo el mundo y definitivamente vale la pena el tiempo invertido en verla!

El Milagro de Berna (2004) - ¿Cómo comenzó la historia del fútbol teutón moderno?

El metraje sigue los eventos de la Copa del Mundo FIFA 1954 y su final legendario en el que Alemania, considerada sin posibilidades, venció a Hungría 3-2. El film fue nominado al Premio de Cine Alemán en tres categorías: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Cinematografía.

Alcanzar la final, nueve años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, fue una celebración para Alemania Occidental y un símbolo del renacimiento de una nación que esperaba triunfos deportivos y no militares. La película tiene dos tramas: la saga de una familia común de Essen, cuyo jefe regresa a casa después del cautiverio, y la grandiosa historia de la escuadra nacional del país, que pudo derrotar al invicto Equipo Dorado de Hungría con Puskas, Kocis, Czibor y Hidegkuti. Para el desenlace, en el estadio Wankdorf en Berna, los húngaros no habían perdido durante 4 años. En los cuartos de final del torneo, derrotaron a los formidables brasileños 4-2, y en las semifinales, lidiaron fácilmente con Uruguay. Además, vencieron a los alemanes en la fase de grupos con un devastador marcador de 8-3. ¿Cómo derrotar a tales monstruos? Eso es de lo que trata: el milagro, que solo se rinde ante aquellos que respaldan su deseo de ganar con trabajo duro y una gran idea.

El director, Zenke Wortmann, quiso retratar la leyenda de la manera más auténtica posible. Tras una cuidadosa selección de actores, se encontraron los intérpretes ideales para el papel de Sepp Herberger y su equipo. Las escenas del juego tuvieron que ser filmadas repetidamente hasta que se convirtieron en una copia exacta de los eventos reales del partido. La película agradará a los fanáticos de la historia del fútbol y el drama deportivo clásico.

¡Goool! (2005) – ¡Cumpliendo el sueño!

Convertirse en futbolista profesional es la tarea que el héroe de ¡Goool! logró completar. El joven Santiago Muñez es hijo de un inmigrante mexicano que atravesó todas las etapas de convertirse en un verdadero crack, primero como jugador del Newcastle United y luego del Real Madrid.

Los coloridos personajes y una detallada descripción de la vida cotidiana de un futbolista atraerán tanto a los espectadores adultos como a los niños que sueñan con una gran carrera.

Legendarias estrellas como Zinedine Zidane, David Beckham, Raúl González, Alan Shearer y muchos otros se interpretaron a sí mismos. En la segunda parte aparecieron famosos brasileños: Ronaldo y Roberto Carlos, así como el portero del Real Madrid, Iker Casillas.

¡Vea buenas películas de fútbol y escriba su propia historia de éxito!

