Jugadores al alza y a la baja Semana 7

La semana pasada fue brutal tanto para los equipos de la NFL como para todos aquellos aficionados que también disfrutamos jugando Fantasy Football, ya que, con tantos jugadores lesionados, se vuelve cada vez más complicado sustituirlos y a la vez armar un equipo competitivo.

Para esta semana y lo que resta del torneo, parece una misión imposible encontrar jugadores dentro de los Waivers y la agencia libre que puedan ayudarnos, pero no hay que rendirse, solamente queda seguir escarbando, incluso en las bancas de nuestros rivales, buscando encontrar algún jugador interesante por el cual podamos hacer algún intercambio, para así poder inyectarle nueva vida a nuestros maltrechos equipos.

Es por eso que a continuación, les tenemos una lista con los jugadores que, sin llegar a alcanzar el super estrellato aún, pueden llegar a ser muy valiosos para lo que resta de la temporada.

AL ALZA

Sam Howell (QB) Washington Commanders

Los Commanders son unos de los mayores enigmas de toda la NFL, ya que no se le ha dado mucha difusión a sus 3 victorias que acumulan, por lo que, a excepción de los verdaderos fans del equipo, el desempeño de su ofensiva ha pasado prácticamente desapercibido, en gran medida se debe a que hasta el momento, no han jugado en horario estelar. Howell acumula 10 anotaciones y 6 intercepciones, 4 de las cuales fueron en la semana dos, cuando se enfrentaron a los Bills.

A partir de ese momento todo ha ido mejorando para él, coronando su actuación la semana pasada con 3 pases de anotación. Debido a la inoperancia del juego terrestre del equipo, se ha visto forzado a lanzar el balón en demasiadas ocasiones, promediando más de 35 pases por partido. Para su buena fortuna, cuenta con una excelente dupla de receptores que son “Scary” Terry McLaurin y Curtis Samuel, quienes no le han fallado, lo cual esperemos que continúe esta semana así, ya que se enfrentan a los New York Giants.

Howell y sus Commanders tienen un calendario favorable en general para lo que resta de la temporada, por lo que es alguien que no debemos de perder de vista.

Jordan Mason (RB) San Francisco 49ers

Por fin sucedió lo que todos los aficionados de la NFL nos temíamos, salió lesionado Christian McCaffrey, el MVP de la temporada, al menos dentro del Fantasy Football, lo cual era cuestión de tiempo, ya que San Francisco ha abusado de él, entregándole el balón en 110 acarreos, lo que lo coloca como el segundo corredor con mayor cantidad acarreos en la temporada, solamente detrás de Travis Ettiene de los Jaguars, quien tiene 113. La buena noticia, es que al parecer no es tan grave su lesión y podría estar de vuelta para enfrentar a los Minnesota Vikings este lunes por la noche, pero en caso de que esto no suceda, siempre es bueno tener un plan de emergencia, y es aquí cuando Mason entra en acción. En el papel, es Elijah Mitchell quien aparece como el corredor suplente del equipo, sin embargo, desde la temporada pasada Mason ha demostrado que puede ser muy efectivo corriendo con el balón, ya que no duda en atacar agresivamente los espacios que sus linieros ofensivos le van abriendo, además de que ha mejorado mucho jugando en situaciones de pase. Hasta el momento lleva 2 anotaciones y promedia unas respetables 5.6 yardas por acarreo.

No podemos esperar que ninguno de los corredores de San Francisco pueda tener la misma producción de McCaffrey, a quien le aligerarán la carga a partir de este momento, por lo que Mason es la mejor opción del equipo para suplirlo.

Wan´Dale Robinson (WR) New York Giants

Robinson ha resultado ser de lo poco restacable de la ofensiva de los Giants, ya que a partir de la semana tres, este talentoso receptor de segundo año se ha ido ganando la confianza de sus Quarterbacks Daniel Jones y Tyrod Taylor.

En gran medida se ha visto beneficiado de jugar en un equipo que no cuenta aún con un verdadero receptor de élite, por lo que Robinson tiene la oportunidad perfecta de consolidarse como el receptor que tan desesperadamente han necesitado los Giants.

Tal vez no sea un jugador que posea una gran estatura, pero es muy dedicado y sabe correr muy bien sus rutas, por lo que es cuestión de tiempo para que tenga su primera recepción de anotación en la temporada.

Rashee Rice (WR) Kansas City Chiefs

Hasta el momento nadie del cuerpo de receptores de los Chiefs ha terminado de llenarle el ojo por completo a Patrick Mahomes, pero si alguien ha levantado la mano ha sido el novato Rice, quien busca convertirse en uno de sus receptores favoritos, ya que no puede estarle lanzando el balón a Travis Kelce todo el tiempo.

Rice lleva ya dos anotaciones y durante su último partido consiguió 72 yardas, la mayor cantidad para él hasta ahorita. Es un jugador veloz que sabe desmarcarse muy bien, solamente necesita ser más consistente al momento de atrapar los pases. Con sus últimas actuaciones se ha ido ganando la confianza de Mahomes, lo que no es poca cosa, y a pesar de que tendrá más competencia ahora que regresó Mecole Hardman al equipo, quien pasó con más pena que gloria durante su corta estancia con los Jets, seremos testigos próximamente del ascenso de Rashee Rice al estrellato.

Kendrick Bourne (WR) New England Patriots

La mayor parte de la producción ofensiva de los Patriots la semana pasada vino de la mano de este receptor, quien tuvo una gran actuación en la que terminó con 10 recepciones y 89 yardas, solamente le faltó coronarla con una anotación. Bourne se ha convertido en la mejor opción para Mac Jones al ataque, ya que no solamente lidera al equipo en yardas recibidas, sino que también es el único receptor con al menos una anotación.

En esta ocasión se enfrentará a una defensiva de Buffalo que hasta el momento solamente le han anotado en cuatro ocasiones por pase, lo cual representará un gran problema para Jones y su ofensiva, sin embargo, no desistirán de buscar a Bourne, sobre todo si se van rápidamente abajo en el marcador.

Jaylen Warren (RB) Pittsburgh Steelers

Antes de que los Steelers tuvieran su semana de descanso, Warren lideró al equipo en yardas terrestres, a pesar de haber tenido menos acarreos que Najee Harris, quien hasta ese entonces ha venido siendo el corredor titular del equipo, por lo cual será interesante saber cómo será la distribución de acarreos esta semana, cuando jueguen en contra de la defensiva de los Rams, quienes han permitido 6 anotaciones por tierra. Esta será una dura prueba para Warren, en la que si logra salir bien librado, podría hacerse de la titularidad, ya que hasta el momento Najee Harris hasta ha quedado a deber.

A LA BAJA

Matthew Stafford (QB) y Tutu Atwell (WR) Los Angeles Rams

El caso de Stafford es uno de los más curiosos esta temporada, ya que únicamente ha rebasado los 20 puntos Fantasy en un solo partido, a pesar de ser actualmente el tercer Quarterback con más yardas por aire de la NFL, lo cual hasta el momento no se ha visto reflejado en el Fantasy Football, aunque mucho tiene que ver que únicamente lleva 6 pases de anotación y 5 intercepciones.

Por su parte, Tutu Atwell ha sido testigo de cómo han ido disminuyendo dramáticamente la cantidad de pases que Stafford le lanza, debido a dos grandes factores, el primero es el regreso a la titularidad de Cooper Kupp, y el segundo la histórica temporada que está teniendo Puka Nacua, el otro receptor novato del equipo, por lo que de continuar así las cosas, durante las próximas semans Tutu seguirá siendo ignorado a la ofensiva. Kenneth Gainwell (RB) Philadelphia Eagles

Una sola semana fue el tiempo que le duró el gusto de poder comandar el ataque terrestre de Philly, ya que desde que se lesionó, los acarreos y reflectores han sido para el otro corredor del equipo, el versátil D´Andre Swift, quien una vez que tomó el timón en la semana dos, no piensa soltarlo nuevamente.

Gainwell ha logrado mantener a raya a los demás corredores del equipo, Boston Scott y Rashaad Penny, aunque se ve muy complicado que logre retomar la titularidad, ya que el estilo de juego de Swift se adapta mejor al estilo de ofensiva de los Eagles.

Dalvin Cook (RB) New York Jets

Durante lo que va de la temporada, sus actuaciones han sido tan lamentables que pareciera que estamos viendo una caricatura del Cook que todos conocimos con los Minnesota Vikings, quien rebasó cómodamente las mil yardas por tierra en cada una de las últimas cuatro temporadas.

Durante este verano, llegó con bombos y platillos a reforzar el ataque terrestre de unos Jets que ya se veían campeones con Aaron Rodgers. Cook hasta el momento acumula 109 yardas por tierra y no lleva ninguna anotación, por lo que es momento de despedirnos de este veterano, a quien Breece Hall, destacado corredor de segundo año, lo ha enterrado como su suplente.

Quentin Johnston (WR) Los Angeles Charger

Los Chargers lo seleccionaron con su primera ronda del Draft de este año, con la intención de que se convierta en una de las armas favoritas de Justin Herbert. Con lo que nadie contaba es que el novato tendría que madurar mucho más rápido de lo esperado, ya que su momento de brillar le ha llegado, después de que su compañero de equipo, el enorme receptor Mike Williams, sufriera una lesión que lo ha dejado fuera el resto del torneo, recayendo en Johnston la responsabilidad de suplir su producción al ataque, lo cual no ha sido nada sencillo.

El principal beneficiado de todo esto ha sido Keenan Allen, quien se ha convertido en un imán atrapando todos los balones que vayan dirigidos a él. Quentin es un jugador corpulento y de gran estatura, quien cuenta con todo lo necesario para convertirse en el terror de las defensivas contrarias en zona roja, pero le falta mucha experiencia aún para que ese momento llegue.

Rachaad White (RB)

La ofensiva terrestre de los Buccaneers es una de las tres peores de la NFL, y para la mala fortuna de White, ha sido él uno de los principales factores que han contribuido para que estén así, ya que no ha sabido aprovechar las oportunidades que le han dado para establecerse como el corredor titular indiscutible del equipo.

La semana pasada, únicamente corrió en siete ocasiones, las cuales le valieron para unas meras 26 yardas, aunque Ke´Shawn Vaughn, su suplente, lo hizo peor aún. Los entrenadores del equipo no se encuentran nada satisfechos con su desempeño, por lo que ya se encuentran analizando otras opciones que pudieran devolverle esa chispa que su ataque tanto necesita.

Los invito a que la próxima semana sigan al pendiente de esta columna, en la cual seguiremos analizando cuáles son los jugadores que están subiendo como la espuma y quiénes van en caída libre.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

Sigue leyendo:

Fantasy Football NFL: jugadores al alza y a la baja

Lo bueno y lo malo de la semana 5 de la NFL

Lo que nos espera en la Semana 5 de la NFL