Fantasy Football NFL: jugadores al alza y a la baja

Amantes de los emparrillados porque ustedes lo pidieron tenemos esta nueva sección dedicada exclusivamente al Fantasy Football, en la cual analizaremos semanalmente qué jugadores se encuentran subiendo como la espuma y cuáles se encuentran a la baja.

AL ALZA

Justin Fields (QB) y DJ Moore (WR) Chicago Bears

Este combo ganador viene de la mano, ya que no se puede hablar de uno sin mencionar al otro. Tuvimos que esperar pacientemente durante varias semanas para que por fin esta dupla diera señales de vida, pero por fin nuestras plegarias fueron escuchas en la Semana 4, a partir de la cual comenzaron a mostrar una excelente química entre ellos, anotando en estas últimas dos semanas más de 70 puntos fantasy para Moore (460 yardas, 4 TDS y 16 recepciones), y más de 60 puntos fantasy para Fields (699 yardas totales y 8 anotaciones).

Esta semana les espera un partido muy favorable contra los Vikings, quienes están a punto de tirar la toalla, ya que esta temporada nada les ha salido bien.

Si por alguna razón alguien en tu Liga quiere deshacerse de alguno de ellos, porque cree que solo están teniendo una racha de buena suerte, no dudes en tratar de conseguirlos, porque les espera un calendario bastante favorable lo que resta de la campaña.

T.J. Hockenson (TE) y Jordan Addison (WR) Minnesota Vikings

Después de la terrible baja de su mejor receptor Justin Jefferson, Kirk Cousins comenzó a explorar las demás armas que le quedan a la ofensiva, siendo ellos dos sus mejores opciones. El novato Addison ha sido el mayor beneficiado con la salida de Jefferson., ya que pasará a ser el receptor principal del equipo, mientras que Hockenson espera continuar teniendo al menos el mismo número de pases dirigidos hacia él, los cuales han sido ocho por partido, en cuatro de los juegos disputados.

Ojo aquí también con K.J. Osbron, quien no tiene el mismo talento que los anteriormente mencionados, pero verá también incrementado drásticamente su uso durante estas semanas.

Brock Purdy (QB) San Francisco 49ers

A pesar de contar con una de las ofensivas más talentosas de la NFL, la realidad es que casi nadie ha metido como su Quarterback titular a Purdy. Antes de esta semana, sabíamos que con él teníamos garantizados por lo menos dos anotaciones y 200 yardas por partido, pero después de haberse despachado con 4 anotaciones a una de las mejores defensivas de la Liga, es tiempo de comenzar a voltear a verlo. Esta semana visita a los Browns, cuya defensiva solo ha permitido dos anotaciones por tierra, por lo que será buen momento para que Brock aproveche nuevamente todo el talento de Aiyuk (quien es su receptor favorito), Kittle, Samuel y compañía, tomando cada yarda que la defensiva contraria le conceda en su afán de detener el ataque terrestre del mejor corredor de la liga Christian McCaffrey.

Jaleel McLaughin (RB) Denver Broncos

La semana pasada en un foro de Fantasy Football les recomendé a cuanto usuario pude que agregaran a este novato corredor a sus equipos, ya que me preguntaban mucho si valía la pena agregarlo en Waivers, ya que muchos pensaban que tuvo suerte de principiante contra los Bears y que no volvería a hacer nada esta temporada. Mi respuesta fue que por supuesto que sí, este jugador tendrá un papel importante en el ataque terrestre de los Broncos, ya que desde la pretemporada fascinó a sus entrenadores con su versatilidad. Javonte Williams es un jugador propenso a lesionarse y el veterano Samaje Perine únicamente es un suplente cumplidor, pero no un jugador que pueda jugar los tres downs, por lo que a pesar de que Williams regrese para esta semana, Mclaughin seguirá haciendo ruido lo que resta del torneo.

Emari Demercado (RB) Arizona Cardinals

Este fin de semana la mayoría de los usuarios de Fantasy Football se hicieron la misma pregunta al verlo anotar un touchdown contra Cinncinati: ¿Y éste quién es?

Con la lesión de James Conner durante el partido, Demercado, corredor novato que no fue reclutado por ningún equipo durante el Draft, fue quien aprovechó la ocasión, corriendo en diez ocasiones y promediando 4.5 yardas por acarreo.

A lo mejor no es la opción más atractiva, pero cualquier corredor que pueda llegar a ser titular siempre es bueno tenerlo en nuestros equipos, y si te preocupa que le puedan dar a Keontay Ingram más acarreos que a él, con eso de que los Cardinals acaban de enlistarlo como el primer corredor del equipo para esta semana, la realidad es que difícilmente le confiarán la responsabilidad del ataque terrestre a un jugador cuyo promedio de yardas por acarreo fue de 2.2 la temporada pasada.

Josh Downs (WR) Indianapolis Colts

Desde que Gardner Minshew tomó las riendas del equipo, la Minshewmania se comenzó a apoderar de Indianapolis, y con ella llega el surgimiento de este novato receptor, quien se quedó la semana pasada a tres yardas de tener su primer partido superando las cien.

Con la baja por algunas semanas de Anthony Richardson, quien es mejor corredor que pasador, se espera que la ofensiva de los Colts se vuelva mucho más vertical, ya que a Minshew nunca le ha da miedo jalar del gatillo y lanzar el balón buscando alegremente a sus receptores, aunque esto se pueda traducir en intercepciones.

Todo receptor necesita un buen volumen de pases dirigidos hacia ellos por partido, y esto lo tendrá que aprovechar Downs durante las próximas semanas.

A LA BAJA

James Cook (RB) Buffalo Bills

Esta temporada comenzamos con la ilusión de que sin Devin Singletary ni Zack Moss, Cook tendría todo listo para convertirse en el corredor que tanto han necesitado en los últimos años los Bills. Él debería complementar el ataque aéreo de Josh Allen y quitarle un poco de la carga a la ofensiva, lo cual hasta el momento parece ser que no es el caso. Las primeras tres semanas fueron de ensueño para él, promediando más de cien yardas totales por partido, pero en las últimas dos semanas se acabó el cuento de hadas y Cook se convirtió en calabaza, promediando menos de una sola yarda por acarreo. A pesar de eso, sigue siendo un jugador interesante, sobre por la poderosa ofensiva a la que pertenece, pero de continuar así, es muy probable que comencemos a ver que le den más juego a Damien Harris y Latavius Murray.

Para su fortuna esta semana se enfrenta a la defensiva de los Giants, la cual ha permitido nueve anotaciones terrestres, la mayor cantidad en la Liga.

Rhamondre Stevenson (RB) y toda la Ofensiva de New England Patriots

En lo personal me cuesta trabajo admitirlo, pero yo era de aquellos que le tenían mucha fe a Stevenson para esta temporada, en parte debido a lo mostrado en el 2022, cuando terminó con más de 1,400 yardas combinadas y cinco anotaciones, lo cual logró sin haber sido toda la temporada el principal corredor del equipo. Este año ha tenido la mayoría de los acarreos para él solo, y su única competencia ha sido Ezekiel Elliot, quien ya no es ni la sombra del jugador que llegó a ser hace unos años con los Cowboys, sin embargo, sus peores enemigos han sido su propia línea ofensiva y el pobre desempeño de Mac Jones, quien no se ha cansado de equivocarse partido tras partido. No toda la culpa ha sido de Jones, ya que las armas que tiene a su disposición no son de lo mejor de la NFL, además de que cada partido tiene que correr por su vida, ya que no logran darle tiempo para buscar a sus receptores.

En conclusión, la ofensiva de los Pats es un desastre que ni siquiera los bailes de TikTok de Juju Smith-Schuster pueden salvar.

Rashod Bateman (WR) Baltimore Ravens

Este año se suponía que era cuando Bateman se consagraba dentro del Fantasy Football, pero la realidad es que siempre se la pasa lesionado y este fin de semana que por fin regresó a la titularidad, soltó un pase que debió haber sido de anotación, por lo que es tiempo de voltear hacia otro lado y buscar mejores opciones que Bateman.

El receptor novato Zay Flowers se ha convertido en el nuevo juguete favorito de Lamar Jackson, junto con el siempre confiable Mark Andrews.Fotos

Trevor Lawrence (QB) Jacksonville Jaguars

Trevor tiene todo el potencial para ser uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. Tiene liderazgo, es inteligente y sabe salir de la bolsa de protección cuando lo presionan, pero no ha terminado de cuajar en su ofensiva. Cuenta con un buen equipo, tiene a un excelente corredor que es Travis Ettienne, Christian Kirk se encuentra jugando en muy buen nivel y le trajeron a Calvin Ridley este año para poder estirar el terreno de juego, lo cual le ha costado mucho trabajo, ya que no han podido terminar de desarrollar esa química tan especial que se necesita entre Quarterback y receptor.

Únicamente promedia 18 puntos fantasy por partido, pero a pesar de ello es alguien que más adelante podría ser de utilidad en caso de que nuestro mariscal de campo titular descanse.

Marvin Mims (WR) Denver Broncos

A pesar de que le han ido dando más juego conforme ha ido avanzando la temporada, su producción ha caído estrepitosamente estás últimas dos semanas. Comenzó muy bien este año, teniendo más de 200 yardas y una anotación, pero la producción que tuvo era algo insostenible, por lo que si necesitas espacio en tu banca es un buen candidato para ser cortado, ya que difícilmente podrá ser consistente con Russell Wilson y sobre todo mientras Courtland Sutton y Jerry Jeudy continúen en el equipo.

Garrett Wilson (WR) New York Jets

El novato ofensivo del año pasado la está pasando bastante mal durante esta temporada, ya que no ha podido entenderse con Zach Wilson. Sigue sin poder rebasar las cien yardas en algún partido y al parecer los Jets han encontrado su nueva identidad a la ofensiva, enfocándose principalmente en el ataque terrestre, comandado por Breece Hall, a quien por fin se atrevieron a darle más de diez acarreos (tuvo 22 para ser exactos).

Es difícil sentar a Wilson, pero mientras su ofensiva no cambie de Quarterback, tendremos que mantenerlo en la banca de nuestros equipos, esperando a que lleguen tiempos mejores para él.

Si quieren saber a cuáles jugadores deben alinear en sus equipos o si es preferible dejarlos en la banca, escríbanme y con gusto estaremos apoyándolos para que salgan victoriosos y sus equipos no mueran en el intento.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff