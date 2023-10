Análisis y Pronósticos para la Semana 6 de la NFL

Amantes de los emparrillados, después de una negra semana para los aficionados de los Dallas Cowboys, en la que solo les quedó apechugar y aguantar las burlas de los aficionados de los demás equipos de la NFL, buscarán que esta semana sus Vaqueros se reivindiquen contra Los Angeles Chargers, para poder acallar las críticas de todos sus detractores, en lo que se perfila para ser el mejor partido de esta semana.

Así que, sin más preámbulos, acompáñenos con nuestro análisis de los partidos más interesantes, en donde los dos únicos equipos invictos buscarán mantener su racha positiva.

Detroit Lions (4-1) vs Tampa Bay Buccaneers (3-1)

Los Lions están que no creen en nadie, no han perdido desde la semana dos, desplegando un estilo de juego muy vistoso que los tiene en la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional. Cuentan con uno de los planteles más completos, tanto a la ofensiva como a la defensiva, repleto de jugadores hambrientos por demostrar la capacidad que cada uno de ellos tiene.

Su ala defensiva de segundo año Aidan Hutchinson, de quien poco se ha hablado, constantemente se encuentra acechando a los mariscales de campo del equipo contrario, liderando la NFL con treinta y cuatro presiones de Quarterback, superando incluso a Nick Bosa y Micah Parsons.

Los Buccaneers tuvieron una semana de descanso, la cual seguramente les sirvió para descifrar cuál de sus corredores apoyará para este juego a Baker Mayfield al ataque, ya que hasta el momento han sido el peor equipo por tierra, promediando tres yardas por acarreo, lo cual se ha visto reflejado en una sola anotación por esa vía.

El regreso de Mike Evans, quien ya entrenó al parejo de su equipo este viernes, será una gran bocanada de aire para Mayfield, ya que en él ha encontrado a su objetivo favorito.

Pronóstico Resultado: Detroit Lions 20-17 Tampa Bay Buccaneers

Philadelphia Eagles (5-0) vs New York Jets (2-3)

Philadelphia llega como amplio favorito, y en el papel no deberían de tener muchos problemas para llevarse a casa la victoria, para ello Jalen Hurts y el resto de su equipo deberán de evitar salir sobrados, ya que se enfrentarán a unos Jets que no tienen nada que perder y todo que ganar, lo cual los vuelve más peligrosos, además de que contarán con el apoyo de toda su afición.

Los Jets encontraron el juego pasado una nueva identidad a la ofensiva, una vez que se decidieron a poner constantemente el balón en las manos de su corredor Breece Hall, quien con 194 yardas totales y una anotación, lideró a su equipo en la victoria frente a los Broncos. Este nuevo enfoque al ataque, privilegiando el juego terrestre, le quitará bastante presión a su Quarterback Zach Wilson lo que resta de la temporada, quien tendrá que limitarse a cometer la menor cantidad de errores posibles, sin tener que forzar tanto las cosas por aire, aunque en esta ocasión no tendrán nada sencilla esa tarea, ya que la defensiva de los Eagles es la segunda mejor de la NFL contra la carrera.

Pronóstico Resultado: Philadelphia Eagles 24–13 New York Jets

Seattle Seahawks (3-1) vs Cincinnati Bengals (2-3)

Joe Burrow viene de tener su mejor partido de la temporada, en el cual nos recordó por qué pertenece a la élite de Quarterbacks de la NFL, ya que cuando sale conectado, es muy difícil detenerlo.

La defensiva de los Seahawks tendrá que prestar especial atención en buscar detener a Ja´Maar Chase, quien terminó con quince recepciones la semana, de las cuales tres fueron de anotación.

El estatus de Tee Higgins, quien es el otro receptor estrella de los Bengals, se encuentra en duda para este partido y será una decisión de último momento antes de iniciar el encuentro, debido a una fractura de costilla que sufrió en la semana cuatro.

Kenneth Walker ha sido en quien ha recaído la responsabilidad del ataque de Seattle, lo cual no parece ser que cambiará en esta ocasión, sin embargo, Geno Smith cuenta con suficientes armas a la ofensiva, como son D.K Metcalf y Tyler Lockett, quienes buscarán poner en aprietos a la defensiva rival.

Pronóstico Resultado: Seattle Seahawks 23-28 Cincinnati Bengals

San Francisco 49ers (5-0) vs Cleveland Browns (2-2)

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en Octubre de 2019, partido en el que los de la Bahía derrotaron cómodamente a los Browns por veintiocho puntos de diferencia.

En esta ocasión las cosas no serán tan sencillas para San Francisco, quienes buscan mantener el invicto, ya que la defensiva de Cleveland ha demostrado ser de las mejores de la NFL, permitiéndole a sus rivales menos de 200 yardas por partido.

Será una dura prueba para Christian McCaffrey, quien tiene una racha de catorce partidos consecutivos anotando, misma que buscará extender.

Sin su líder Deshaun Watson, las probabilidades de que los Browns se alcen con la victoria se ven reducidas drásticamente, y será el Quarterback P.J. Walker quien tendrá que encontrar la manera de mover las cadenas ante uno de los mejores frentes defensivos de la Liga, por lo que, de no encontrar una forma de deshacerse rápido del balón, podría tener una tarde de pesadilla enfrentando a Nick Bosa y compañía.

Pronóstico Resultado: San Francisco 49ers 27-10 Cleveland Browns

Indianapolis Colts (3-2) vs Jacksonville Jaguars (3-2)

Partido por la supremacía de la División Sur de la Conferencia Americana, en el cual los Colts no contarán con Anthony Richardson, quien se perderá al menos las cuatro próximas jornadas, sin embargo, como su relevo tienen al carismático mariscal de campo Gardner Minshew, quien se enfrentará al equipo con el que comenzó su carrera.

Para este encuentro los Colts buscarán la forma de involucrar más en el plan de juego a su corredor estrella Jonathan Taylor, quien no había podido jugar hasta antes de la semana pasada, misión que no luce tan sencilla, ya que Zack Moss, quien llegó este año al equipo, está teniendo el mejor inicio de su carrera, promediando cinco yardas por acarreo.

Los Jaguars, después de dos partidos disputados en Londres, buscan su primera victoria de la temporada jugando en Jacksonville, por lo que Trevor Lawrence y su corredor Travis Ettiene tendrán que salir encendidos desde un principio, ya que este partido promete mantenernos al borde de nuestros asientos, ya que los juegos divisionales suelen ser peleados hasta el último segundo.

Pronóstico Resultado: Indianapolis Colts 20-24 Jacksonville Jaguars

Dallas Cowboys (3-2) vs Los Angeles Chargers (2-2) (Partido de la semana)

Después de la lastimosa actuación de la semana pasada, los Cowboys llegan a este partido con la urgencia de demostrar en horario estelar que lo sucedido frente a los Niners solo fue un pequeño tropiezo en su búsqueda por conquistar su sexto título.

La mayor parte de la presión recaerá en los hombros de su Quarterback Dak Prescott, quien tendrá que hacer un mejor trabajo a la hora de buscar a sus principales receptores CeeDee Lamb y Brandin Cooks, quienes pasaron completamente desapercibidos el juego pasado. Tony Pollard tendrá la responsabilidad de establecer el ataque terrestre desde el inicio, lo cual abrirá espacios para los receptores de su equipo.

Mientras tanto, los Chargers llegan frescos a este encuentro después de haber tenido su semana de descanso, la cual les debe de haber servido para hacer los ajustes necesarios, sobre todo a la defensiva, ya que promedian más de 400 yardas permitidas por partido.

Las buenas noticias para Justin Herbert y su ataque, es que por fin contarán nuevamente con su corredor estelar Austin Ekeler, quien se lesionó iniciando la temporada.

Pronóstico Resultado: Dallas Cowboys 28-24 Los Angeles Chargers

¿Ustedes quienes creen que ganarán esta semana? Escríbanos y compártanos su opinión.

No dejen de estar al pendiente cada semana de esta columna, en la cual seguiremos analizando los partidos más relevantes de la jornada de la NFL.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff