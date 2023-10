Lo bueno y lo malo de la semana 5 de la NFL

Amantes de los emparrillados y del deporte de las tacleadas, esta semana pudimos apreciar quienes son los verdaderos contendientes al título, así como cuáles equipos pelearán por la primera selección global del Draft del próximo año, por lo que aquí destacamos lo más relevante de la jornada:

LO BUENO

Por fin despertó Joe Burrow de su largo letargo, anotando en tres ocasiones con Ja´Mar Chase, y logrando más de 300 yardas por aire. Al parecer le sirvió que su receptor estrella Chase le pidiera públicamente que lo buscara más frecuentemente en los partidos, ya que alegaba que él siempre se encontraba desmarcado, lo cual pudimos constatar que era verdad, ya que esta dupla logró conectarse en quince ocasiones el domingo.

Cuatro pases de anotación son los que necesitó Justin Fields para encontrarse como el segundo Quarterback con más pases de anotación en la temporada (11 TD´S). Solamente se encuentra detrás de Kirk Cousins y empatado con Josh Allen, Tua Tagovailoa y Russel Wilson.

Londres ha resultado ser la verdadera casa de los Jaguars, ya que, por segunda semana consecutiva, lograron salir victoriosos de allá, mientras en dos partidos que han jugado en Jacksonville, siguen sin poder conocer el triunfo esta temporada.

Bryce Young de los Carolina Panthers, y quien fuera el primer jugador en ser seleccionado durante el Draft de este año, tuvo tres pases de anotación contra Atlanta, siendo su primer partido con múltiples pases de anotación.

El ala cerrado novato de los Detroit Lions Sam Laporta, quien lleva ya tres anotaciones, convirtiéndose en uno de los objetivos favoritos de Jared Goff en zona roja.

Los Indianapolis Colts que por fin pudieron derrotar a los Tennessee Titans, quitándose la malaria que arrastraban desde el año 2020, que es cuando los habían derrotado por última ocasión.

Los imponentes San Francisco 49ers (5-0), quienes después de muchos años parecen haber encontrado a su Quarterback franquicia en Brock Purdy, quien tuvo su graduación ante los ojos de todo el mundo, al haber exhibido a la sobrevalorada defensiva de los Dallas Cowboys con cuatro pases de anotación, ayudando así a propinarles la derrota por mayor margen de puntos dentro de la historia en la añeja rivalidad entre estos dos equipos. (32 puntos de diferencia en el marcador).

Después de un dominio por parte de los equipos de la Conferencia Americana durante los últimos años, parece ser que este año los dos mejores equipos de la NFL pertenecen a la Conferencia Nacional, ya que los Philadephia Eagles y los San Francisco 49ers son los únicos invictos, además que han demostrado un gran poderío sobre sus rivales.

LO MALO

La pésima actuación de los Dallas Cowboys, quienes en horario estelar y de la mano de Dak Prescott, quien fue interceptado en tres ocasiones y relevado durante el último cuarto del partido, acabó con las esperanzas de la Nación Cowboy, quienes saben que, para lograr sumar otro título, necesitan tener un verdadero Quarterback franquicia que no se achique en los partidos importantes como Dak.

El ataque terrestre de los Buffalo Bills, quienes nunca se acostumbraron al cambio de horario en Londres, ya que salieron dormidos al partido con los Jaguars, teniendo que ser Josh Allen, con 14 yardas, quien terminara con más yardas totales por esa vía.

El veterano mariscal de campo Ryan Tannehill de los Titans sigue descifrando qué es lo que tiene que hacer para que su equipo anote, ya que únicamente ha conseguido dos pases de anotación en lo que va de la campaña, colocándose como uno de los Quarterbacks con menos pases de anotación junto con Daniel Jones de los New York Giants.

La lesión en el hombro derecho sufrida por el versátil Quarterback novato de los Colts Anthony Richardson, quien estará fuera de las canchas por algunas semanas, mismas que tendrá que utilizar para aprender a deslizarse al momento de correr y así poder evitar seguir saliendo lesionado.

Los New England Patriots, por segunda semana consecutiva, no fueron capaces de anotar ni un solo touchdown, perdiendo esta vez en casa 31-0 ante los New Orleans Saints, siendo blanqueados por primera vez desde que Bill Bellichick se encuentra al frente del equipo.

Los Denver Broncos, cuya defensiva fue exhibida por lo New York Jets en su propia casa, recibiendo 31 puntos, de la mano de un viejo conocido suyo, Nathaniel Hackett, quien fue su entrenador en jefe la temporada pasada, y hoy en día funge como Coordinador Ofensivo de los Jets.

Los Minnesota Vikings, quienes con su derrota de este fin de semana prácticamente se pueden despedir de sus aspiraciones a playoffs, ya que muy difícilmente podrán reponerse del récord de 1-4 que llevan, y más ahora que acaban de perder a su receptor estrella Justin Jefferson, quien estará por lo menos cuatro semanas fuera debido a una lesión.

La insistencia de la NFL y de las cadenas de televisión en mostrar en pantalla cada cinco minutos a Taylor Swift durante los partidos de Kansas City. Para los verdaderos aficionados de este rudo deporte de las tacleadas, tanta publicidad se está volviendo algo tedioso, aunque tendremos que acostumbrarnos, ya que los Swifties son un gran negocio que no dejarán morir muy pronto.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

