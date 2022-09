Paola Espinosa: La exclavadista está preocupada por falta de apoyo a atletas

Hoy más que nunca, ningún político o institución se va a poder colgar la medalla que ganen los atletas mexicanos en competencias internacionales, lo que se logre será por el esfuerzo del deportista que solo abraza su sueño y su amor a la disciplina. El gobierno federal está muy lejos de apoyar verdaderamente el deporte, lamenta la campeona olímpica en clavados (hoy retirada), Paola Espinosa. Ahora ella está enfocada al cien por ciento en su Fundación, para que niños y adolescentes se refugien en el deporte y lleven una vida sana.

"¡Es triste! Yo creo que estamos viviendo la peor época del deporte mexicano, no me gusta como se llevan a cabo las cosas, los atletas son los menos culpables de lo que pasa. A quienes deberíamos de apoyar son a los deportista", dijo la exclavadista.

Dijo estar dolida al escuchar historias de atletas que no los apoyan para salir a competencias, ni con becas. Además, reveló que antes, daban lo mínimo; "Con tu beca podías solventar proteínas, nutriólogo, psicólogo, lo que te ayuda para solventar tu disciplina, ¡pero ahora ya ni eso! El apoyo se los quitan, no tienen becas, ha sido un momento muy complicado para el deporte y los atletas", apuntó a El Heraldo de México.

La apasionada del deporte y los clavados, sentencia que la decepción no hará presa a los atletas mexicanos, al contrario, a pesar de la falta de apoyo por parte de las autoridades su pasión los motivará a sacar la casta y aparecer en el medallero. Algunos hasta boteando en las calles a la par de su entrenamiento para conseguir los recursos económicos para pasajes y hospedaje con tal de representar a México en competencias internacionales.

"Lo que sí puedo decir es que las medallas que vengan, van a ser por el esfuerzo del deportista. Sin colgarse la medalla otra persona o institución", señaló.

Al respecto, indicó que los deportistas son los que no han tirado la toalla, no han quitado el dedo del renglón; "los entiendo perfecto porque cuando tienes un sueño, una meta, entrenan ocho horas diarias en una alberca, en una pista, en un tatami, dónde sea; claro que quieres ir por el sueño a pesar de lo que pase en el camino", señaló.

Asimismo, pidió valorar el corazón y el deseo de los atletas de quedarse y seguir creyendo en que pueden llegar a una competencia internacional, dar la cara por México y obtener buenos resultados.

Apoyo a niños con sobrepeso

Paola Espinosa se siente realizada con el maternaje. Ve el mundo diferente y se siente obligada a mejorarlo para todos los niños, así que se ha volcado a mantener viva su Fundación.

"Ahora que soy mamá me preocupa más que el 30 por ciento de los niños tengan sobrepeso", dijo.

La atleta confesó que le gustaría activar a los niños, que se muevan, que sea una cadenita, y que los papás como ejemplo en los pequeños también se activen; "Que estas dinámicas se hagan hábitos saludables. Ahora que estoy retirada de los clavados estoy muy emocionada con esta responsabilidad social", señaló.

En este regreso a clases, hoy con su pequeña ya en edad escolar, también busca frenar el problema del bullying que ha costado incluso vidas.

"Es un problema que se ha vivido desde hace mucho tiempo, es muy fuerte, hemos visto casos donde se llega al suicidio, ya no es solo sentirse mal (por las agresiones), sentir frustración o enojo. El Deporte te cambia la vida por completo y nosotros como padres, como sociedad tenemos la obligación de educar a nuestros hijos con valores humanos como el respeto, la tolerancia, el amor propio, elevarles la autoestima, tener comunicación con ellos para detectar si algo está pasando o que ellos tengan la confianza de decirnos. Con activación física hasta la forma de pensar cambia, si haces deporte te sientes bien contigo mismo, aumenta tu autoestima, te ves en el espejo y te gustas. ¡Cada vez te sientes mejor! Buscamos enamorar a los niños con el deporte. En mi caso, era una niña supertraviesa y el deporte me cambió la vida para bien. ¡El deporte me empoderó!".

La atleta retirada Paola Espinosa y el entrenador Iván Bautista protagonizan hoy un programa de activación física en el Parque de los Niños y las Niñas en el municipio de Zapopan, con distintas clínicas deportivas para 250 pequeños.

