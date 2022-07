Cruz Azul sigue sufriendo en el Estadio Azteca; cayó con Pachuca 1-2 en la Jornada 2

Cruz Azul sigue sin saber aprovechar su condición de local y esta vez cayó ante Pachuca 1-2 en su presentación en el Estadio Azteca en el Apertura 2022 de la Liga MX.

La Máquina perdió seis de sus once juegos en casa en el semestre anterior y este sábado ya puso una muestra de que de entrada, las cosas no van a ser muy diferentes.

Minutos antes del encuentro, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, estuvo de visita en el Coloso de Santa Úrsula y entregó al club celeste un cinturón especial como reconocimiento a su trayectoria como institución.

No fue un buen juego desde el primer tiempo para la Máquina, que sufrió el acoso del cuadro visitante, que con base en su velocidad sorprendió una y otra vez, con varios ataques en la portería defendida por Sebastián Jurado.

Al no poder generar jugadas claras, la única vía ofensiva del cuadro cementero fue a través de contragolpes, que no fueron precisos y donde casi siempre, los balones a Santiago Giménez en el área no le llegaban con comodidad.

Pachuca tuvo mejor control con la pelota y generó mucho peligro con cada entrada al área, que la zaga rival apenas pudo resolver, y por momentos, con desorden.

Al minuto 32, una falta al borde del área sobre Kevin Álvarez fue señalada en un principio como penalti. Pero el árbitro echó para atrás después de las indicaciones del VAR. Pero los Tuzos se acercaban.

Ya, al 35’, la presión no se soportó. Los hidalguenses abrieron el marcador en un remate de cabeza del defensa Gustavo Cabral, ante la pasiva marca de la zaga.

Los errores azules continuaron. Y así la segunda anotación, al 45 + 1’, en un tiro lejano de Luis Chávez, que no controló bien Jurado.

Las situaciones no cambiaron en el segundo tiempo donde Pachuca estuvo más cerca del tercer tanto que la Máquina de poder hacer daño o insinuar algo.

La desesperante situación obligó al estratega Diego Aguirre a debutar al atacante argentino recién llegado, Carlos Rotondi, para buscar una reacción, que se quedó cerca de recortar la pizarra, al 68’.

Tuvo que ser de penalti, hasta el 90 + 7´, que los cementeros anotaron gracias a los botines de Giménez.

Cruz Azul visita al bicampeón Atlas en la Fecha 3, mientras que Pachuca recibirá al Mazatlán.

