Mantiene posición golfista Santiago Castilla en Torneo Dev Series

El golfista profesional mexicano Santiago Castilla se mantuvo este viernes en el mismo sitio, el 58, durante el torneo Dev Series, evento que reparte 20 lugares para la próxima temporada en el PGA Tour Latinoamérica.

Castilla firmó una segunda tarjeta con 79 golpes, para un global de 157 (+13), en El Tigre Club de Golf, en Nuevo Vallarta, Nayarit.

El joven jugador de Quintana Roo, patrocinado por El Heraldo de México, inició con un triple bogey en el hoyo 12, luego bogey en el 13, y uno más en el 17. Para la vuelta de regreso marcó par de bogeys más en el 2 y 3.

El liderato lo tienen los estadounidenses Brax McCarthy (67 golpes) y Josh Goldenberg (68 strokes), para un total de 133, 11 bajo par. Ambos jugadores se separan por uno de su compatriota Derek Castillo (69), 134 (-10).

“La mañana estuvo algo más fresca que ayer, pero en las últimas dos horas tuvimos que lidiar con el clima. He estado muy sólido desde el tee, y eso me ha permitido darme oportunidades. Siento que he venido haciendo las cosas bien esta semana y de verdad quiero terminar con la tarjeta para la próxima temporada”, afirmó Josh Goldenberg, quien partirá mañana nuevamente en el último grupo del field.