La Jornada 1 de La Liga MX se vive por TUDN

La Liga MX se encuentra próxima a iniciar y TUDN anunció que los partidos de la Jornada 1 que serán transmitidos por sus diversas señales deportivas.



Canal 2, TUDN, TUDN.mx, Afizzionados y el nuevo ViX y Zona TUDN serán los encargados de llevar a los hogares los diversos partidos de los equipos más importantes de la Liga MX.



Con el lema: ¡En TUDN, vivimos tú pasión!, la marca deportiva más importante de México continua a la vanguardia en las transmisiones deportivas.



Acompañados de gran tecnología y los mejores talentos, conductores y analistas deportivos, los partidos de la Liga MX lograrán que los aficionados al deporte vivan de primera mano los partidos en sus hogares.

El torneo Apertura 2022 inicia el día viernes con el Necaxa vs Toluca por Vix y Zona TUDN a las 18:55 horas dando comienzo a un fin de semana deportivo de primer nivel.



El sábado contará con grandes duelos deportivos iniciando con el encuentro Chivas vs Juárez a las 16:50 horas por la señal de Afizzionados y dará paso a los Mega Fútbol de Tigres vs Cruz Azul y América vs Atlas a las 18:55 y 20:55 horas respectivamente por Canal 5, TUDN y TUDN.mx.



El domingo para cerrar con broche de oro, la Jornada 1 terminará con el Pumas vs Tijuana a las 11:50 am por Canal 2, TUDN, TUDN.mx y Afizzionados y posteriormente a las 19:00 horas el Santos vs Rayados por ViX y Zona TUDN.

