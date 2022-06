Difunden audios de Sergio Ramos pidiendo ayuda para ganar el Balón de Oro

Un medio en Europa a desvelado que el futbolista español, ícono de su selección y del Real Madrid, Sergio Ramos, habría pedido favores especiales a Luis Manuel Rubiales, Presidente de la Real Federación Española de Futbol, a quien le habría escrito o enviado en audios (sin especificar) que le ayudara a ganar el Balón de Oro que se otorgó por la temporada 2019-2020, en la cual aún pertenecía al Real Madrid.

Como uno de los mejores momentos futbolísticos de Ramos, quien tras esa etapa comenzó a caer en varias lesiones que aún le aquejan, el de Camas le habría pedido también, dos años antes, que le diera Ok a las pretensiones económicas por primas para el seleccionado español que iba a disputar la Copa del Mundo en Rusia 2018, misma por la cual Ramos estimaba que por lo menos serían tercer lugar del certamen. Al final, fueron eliminados por la anfitriona Rusia en Octavos de Final.

Sergio Ramos pide ayuda para ganar Balón de Oro

En una recreación de mensajes de texto que hizo un medio europeo, se planteó la conversación que habrían tenido Ramos y Rubiales en diversas ocasiones. En una de estas, por whatsapp y sobre el año 2020, Sergio le habría contactado al presidente de su federación para que le apoyase en la futura elección del Balón de Oro, esto debido a que él consideraba que podía contender muy bien a ese premio y veía en Rubiales al As bajo la manga para lograrlo, moviendo algunas influencias.

En la conversación textada, se explica que Rubiales felicitaba a Ramos por su temporada con el Real Madrid, apoyando su buen momento para ganar el Balón de Oro, pero dejando claro que esa determinación no pasaba por él. Aún así, trataría de ayudarlo en FIFA, donde Ramos insistió que también veía con buenos ojos ganar el The Best.

Por último, agradeció el apoyo y sugirió que sería algo muy bueno para el futbol español.

Y también las primas económicas

Es bien sabido que en el futbol internacional de selecciones nacionales, los futbolistas llegan a recibir primas económicas según los resultados en un torneo en específico. Para esto, en 2018, Sergio Ramos también se habría comunicado con Rubiales para pedir de manera enfática que concretara la cantidad pedida por él, se supone, como representante del resto de plantel, en afán de obtener una fuerte cantidad de dinero si lograban, por lo menos, ser tercer lugar de Rusia 2018.

Rubiales en esa ocasión fue más mesurado, pero trató el tema con el futbolista. El seleccionado español no logró pasar de Octavos de Final.

