Santiago Castilla obtiene status para jugar la Gira de Golf Profesional 2022-2023

El mexicano Santiago Castilla obtuvo una de las 20 tarjetas directas para jugar la temporada 2022-2023 de la Gira de Golf Profesional, único circuito de paga de nuestro país, tras scores de 78, 70 y 77, para un global de 225 (+9), durante la primera Escuela de Calificación.

Pese a presentarse lesionado de una costilla, el jugador patrocinado por El Heraldo de México firmó su objetivo en el Club de San Gil de San Juan del Río, Querétaro.

“Pude agarrar tarjeta con full status y me siento bien. He tenido que ponerme hielo y jugar con dolor, pero tuve una buena segunda ronda y me mantuve en la pelea”, dijo Castilla.