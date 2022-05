F1: Victoria de Checo Pérez desata ola de MEMES sobre el GP de Mónaco

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) se mostró eufórico tras haber sumado su tercer triunfo en la Fórmula q en el Gran Premio de Mónaco que se celebró este domingo.



“Es un sueño hecho realidad. Como piloto siempre sueñas con ganar aquí. Después del gran premio de casa, no hay un fin de semana más especial”, comentó tras cruzar la meta.



El tapatío, que salía tercero, se adueñó de la primera plaza gracias a la estrategia de su equipo y tuvo que aguantar en los últimos minutos el empuje de Carlos Sainz (Ferrari) con los neumáticos degradados.



“Me quedo con el haberlo hecho y cómo lo hemos hecho. Nos hemos complicado un poco al final pero con el graining que tenía se trataba de no cometer errores y mantener a Carlos a raya, que no es fácil”, declaró. El mexicano confesó estar “súper emocionado” y reconoció que “ha sido un día increíble” para él y para su país.

Cómo ya es costumbre, los fans de la Fórmula 1, celebraron con todo el gran triunfo de Checo, por lo cual por medio de sus redes sociales los mejores memes de la victoria.

