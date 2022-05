Checo Pérez rompe en llanto tras ganar el GP de Mónaco | VIDEO

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) se benefició de la estrategia de carrera de su equipo para llevarse el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, séptima prueba del Mundial, que se redujo en vueltas por dos banderas rojas y en la que el español Carlos Sainz (Ferrari) fue segundo.

La imagen que llamo bastante la atención, fue cuando el piloto tapatío rompió en llanto tras escuchar el himno mexicano en el podio, el primero para un mexicano en el principado.

Checo Pérez: “Es un sueño hecho realidad”

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se mostró eufórico tras haber sumado su tercer triunfo en la Fórmula Uno en el Gran Premio de Mónaco que se celebró este domingo.



“Es un sueño hecho realidad. Como piloto siempre sueñas con ganar aquí. Después del gran premio de casa, no hay un fin de semana más especial”, comentó tras cruzar la meta.



El tapatío, que salía tercero, se adueñó de la primera plaza gracias a la estrategia de su equipo y tuvo que aguantar en los últimos minutos el empuje de Carlos Sainz (Ferrari) con los neumáticos degradados.



“Me quedo con el haberlo hecho y cómo lo hemos hecho. Nos hemos complicado un poco al final pero con el graining que tenía se trataba de no cometer errores y mantener a Carlos a raya, que no es fácil”, declaró. El mexicano confesó estar “súper emocionado” y reconoció que “ha sido un día increíble” para él y para su país

Con información de EFE