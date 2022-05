"Canelo" Álvarez: Estas son las dos peleas más importantes en el futuro para el boxeador

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya escribe los pendientes en la agenda del 2022. Tras la pelea ante el ruso Dimitry Bivol, que significó la segunda derrota en 16 años de carrera, el Campeón Mundial Absoluto Supermediano tomó unos días para celebrar su aniversario de matrimonio con Fernanda Ortega en Grecia, para jugar golf y para revisar la lista de peleas por disputar: regresará al ring el tercer fin de semana de septiembre y dejó entrever que será un añejo duelo de revancha, ante el kazajo Gennady Golovkin.

“Regresamos en septiembre y en estos días, hoy, vamos a anunciar la pelea. Tenemos ese contrato (contra GGG) con Matchroom y DAZN, y hay que seguir lo que empezamos. Las dos peleas más importantes en el año son: la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol porque desafortunadamente perdimos, pero eso no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez. Soy una persona muy perseverante y vamos a hacerlo de nuevo”, comentó Alvarez, este lunes previo a iniciar su primer torneo en el green: ‘No Golf, No Life’, en Bosque Real, CDMX.