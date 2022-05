Gana golfista español torneo del PGA Tour en México

El golfista español Jon Rahm logró este domingo la séptima victoria de su carrera en el PGA Tour, tras ganar el torneo Mexico Open at Vidanta, con un total de 267 golpes (-17), en el campo Vidanta Vallarta, en Nuevo Vallarta.

El actual dos del mundo firmó tarjeta de 69 golpes, para ganar por un stroke sobre los estadounidenses Kurt Kitayama, Brandon Wu y Tony Finau, quienes firmaron tarjetas de 63 golpes, las más bajas de la última jornada de actividades.

Con su victoria, Rahm completa su sexta temporada en el PGA TOUR con al menos una victoria. A sus 27 años, suma 500 puntos a la carrera por la FedExCup, donde pasó del puesto 23 al seis, además de llevarse un cheque de un millón 314 mil dólares.

“Esta victoria me da confianza; me demuestra que, aunque no jugué mi mejor golf sigo teniendo ese estado en el que puedo luchar por los torneos. Me siento muy feliz de haber podido conseguir la victoria en un lugar tan especial como lo es México”, dijo Rahm, tras el torneo 123 de su carrera en el circuito estadounidense.

El jugador dos del mundo cumple con los pronósticos al ser el segundo mejor jugador del mundo (Foto: Especial)

Los mexicanos Abraham Ancer, con ronda de 70 golpes, y Álvaro Ortiz, con ronda de 71 golpes, fueron los dos mejores al empatar en el puesto 42, con scores acumulados de 278 (-6).

El otro mexicano que superó el corte, Carlos Ortiz, concluyó empatado en el puesto 51, con 279 (-5).

“Fue una semana muy positiva de la que me llevo un montón de aprendizajes. Pude jugar los cuatro días y por momentos pude estar pegado a los punteros. Sé que al final no jugué mi mejor golf, pero me voy contento con todo lo que viví”, afirmó Álvaro Ortiz, quien oficiaba como campeón defensor y quien actualmente milita en el Korn Ferry Tour.

El mejor jugador latinoamericano fue el colombiano Sebastián Muñoz, quien firmó una tarjeta de 70 golpes y empató en el puesto 29, con los estadounidenses Hank Lebioda (73) y Ryan Blaum (70), el taiwanés C.T. Pan (71).

