Adolfo Ríos asegura que su imagen está intacta fuera y dentro de la Liga MX

Luego de los hechos violentos ocurridos en el Estadio Corregidora, Adolfo Ríos fue suspendido del cargo como director deportivo del Gallos Blancos de Querétaro.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio contó su experiencia sobre lo ocurrido el pasado 5 de marzo.

"Ciertamente fue una situación muy instintiva de protección. Fue una situación de riesgo, no me di cuenta cuando bajo que mi hijo corre atrás de mí, yo me me doy cuenta cuando estoy calmando a la gente. Lógicamente la intención siempre es abogar y ver por el ser humano", narró.