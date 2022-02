Donovan Carrillo: el valiente patinador que derrotó a la homofobia y las carencias para llegar a los JJOO

La sola presencia de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 merece una medalla. El joven de 22 años representará este 7 de febrero a México en el patinaje artístico, un sueño que ha perseguido a pesar de la falta de cultura e instalaciones para disciplinas invernales en su país, además de los estigmas y la homofobia que aún prevalece.

Sí, el originario de Zapopan, Jalisco, tuvo que entrenar en pistas de hielo amateurs de plazas comerciales en sus inicios. Se separó de su familia a temprana edad con tal de prepararse en la disciplina que le apasiona.

Sus padres son profesionales de la educación física. Desde sus primeros pasos impulsaron su trayectoria en el deporte, pero nunca imaginaron que la homofobia sería uno de los obstáculos.

Al iniciar su carrera, Donovan fue presa de los estigmas. Patinar sobre hielo con canciones de Juan Gabriel fue suficiente para que escuchar críticas y burlas por supuestamente ser "gay".

“Me enfurece que vean la palabra gay como una burla o un insulto a mi esfuerzo”, respondió con la misma firmeza con la que ha enfrentado todas las dificultades.

¿Quién es Donovan Carrillo?

El representante más joven de México en la rama del patinaje artístico sobre hielo para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022: Donovan Carrillo.

Donovan Carrillo usa trajes simulando a un mariachi. Foto: Especial / IG @donovandcarr

El joven originario de Zapopan, Jalisco, ha destacado por usar música tradicional mexicana en sus rutinas, poniendo en alto la cultura del mariachi a través de los trajes que usa, característico de uno, con su moño y bordados que simulan ser el saco.

Cabe recordar que el joven atleta consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno tras colocarse en el lugar número 20 del Campeonato Mundial que se disputó en la ciudad de Estocolmo, Suecia, lográndose colocar en la lista, gracias a la dificultad de sus rutinas, con saltas triples y hasta cuádruples, sin cometer ningún error.

De las pistas amateurs a abanderado nacional

Donovan Daniel Carrillo Suazo, nombre completo del patinador, fue el abanderado nacional junto a la Sarah Schleper en la ceremonia de apertura de estos juegos que se disputarán en China.

El patinador de 22 años, inició su carrera cuando solo tenía cuatro años de edad, entrenando en natación y gimnasio. Pero en 2007, decidió añadir una disciplina más a sus intereses deportivos, quedándose con el patinaje artístico como su única disciplina.

Su debut fue en 2013, en el ISU Joven Magnífico Prix, mismo que se realizó en la Ciudad de México y este fue su debut internacional en la categoría junior, cuando apenas tenía 12 años.

Foto: Especial / IG @donovandcarr

Premio: Ser un patinador nato

En 2016, Carrillo impactó a los jueces con una coreografía en la que utilizó una melodía del "Divo de Juárez", Juan Gabriel, sumado a que él popularizó el usar trajes de charro y conceptos mexicanos en sus rutinas. Además, se ha convertido en el primer patinador joven en clasificar a la final del Campeonato Mundial Senior 2018.

Al ser un patinador nato, desde 2019 ha sido el único patinado mexicano joven, capaz de aterrizar el triple axel en una competencia oficial. Y En 2021 se convirtió en el primer mexicano en intentar un salto cuádruple en una competencia.

¿Con qué canciones competirá?

Black Magic Woman, de Carlos Santana

Perhaps, perhaps, perhaps, interpretada por Carlos Rivera y Daniel Boaventura

Sway, por Dean Martin

¿Quiénes son los representantes mexicanos en Beijing 2022?

Rodolfo Dickson y Sarah Schleper representarán al país en la categoría de esquí alpino, mientras que Jonathan Soto se tratará de conseguir una medalla en la rama del esquí cross country, y por último pero no menos importante, el más joven de todos; Donovan Carrillo.

