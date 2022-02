Beijing 2022: Sigue EN VIVO el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo, el joven de 22 años originario de Zapopan, Jalisco, debuta este lunes (tiempo de México) en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en la disciplina de patinaje artístico.

Carrillo ha destacado en el patinaje artístico por sus atuendos y por utilizar música tradicional mexicana en sus rutinas, poniendo en alto el mariachi y la música regional mexicana.

Utilizar el traje de charro lo volvió popular, junto a la música de mariachi (Foto: Especial)

Donovan consiguió su boleto a la justa olímpica tras colocarse en el lugar número 20 del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo que se disputó en la ciudad de Estocolmo, Suecia.

Donovan Daniel Carrillo Suazo, nombre completo del patinador, fue el abanderado nacional junto a Sarah Schleper en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en China.

Música y vestuario para su debut en Beijing 2022

Para su debut en la competencia de patinaje artístico, Donovan Carrillo utilizará las canciones Black Magic Woman de Carlos Santana, Perhaps, Perhaps, Perhaps, interpretada por Carlos Rivera y Daniel Boaventura, así como Sway de Dean Martin.

El traje que portará esta noche fue diseñado por Edgar Lozano, quien ocupó 17 mil cristales para decorar el lujos atuendo que ya ha causado sensación por su belleza y elevado costo.

El traje es negro con dorado. Está lleno de cristales y algunos estoperoles. Fue fabricado en 10 días y tiene un peso balanceado para no afectar al deportista.

Así es el traje utilizará Donovan en su debut (Foto: Twitter @olimpismomex)

En la parte superior destaca por un zigzag alternado entre estos dos tonos y cuello con forma de V; mientras que en la parte inferior de los brazos, se repite el diseño con piedras color oro y unos cuantos estoperoles. Finalmente, el pantalón es negro y con franjas doradas a los costados de la piernas.

Sigue en vivo la participación de Donovan Carrillo

El debut de Donovan Carrillo en el programa corto de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 será a las 7:20 pm. Sin embargo, la participación del mexicano se espera que comience alrededor de las 8:28 de la noche. En caso de pasar, regresará a las pistas el 9 de febrero a las 7:35 pm para el programa libre. Si no pasa, su participación habrá llegado a su fin.

No te pierdas ningún detalle y sigue en vivo la participación de Donovan Carrillo aquí.

