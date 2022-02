Javier Hernández: ¿El Chicharito es la solución para amarrar el boleto a Qatar 2022?

Para Javier “Chicharito” Hernández Balcázar no hay punto medio. Para algunos no es un gran delantero y para otros es de los mejores jugadores mexicanos de la historia. Lo que no hay duda es su gran trayectoria, tanto en el fútbol de nuestro país como el europeo.

Sin embargo, Gerardo “Tata” Martino no lo ha considerado para conseguir el boleto al Mundial de Qatar 2022, a pesar de que la falta de gol es una de las principales carencias que aquejan a la selección mexicana en la eliminatoria.

¿Y quién mejor para solucionar la sequía de goles que el máximo anotador en la historia del Tricolor? Además de ello, siempre ha probado ser eficiente frente al marco en cada uno de los clubes a los que ha estado.

El tapatío brilló desde sus inicios con el Guadalajara cuando debutó en primera división y anotó un gol ante el Necaxa en 2006. Sin embargo, fue tres años después cuando sobresalió al ser el tercer máximo anotador del Apertura 2009 con 11 goles.

El tapatío brilló desde sus inicios con el Guadalajara cuando debutó en primera división (Foto: Mexsports)

El siguiente torneo se consolidó como el goleador de la Chivas y los ojos de los equipos del Viejo Continente ya tenían los ojos puestos en la jóven promesa mexicana. Quién se llevó la joya jalisciense fue el Manchester United, entonces dirigido por Sir Alex Ferguson.

Con los Red Devils triunfó y la chicharitomanía en Inglaterra explotó. Alzó la Premier League en dos ocasiones y la Community Shield en tres, además de quedar subcampeón en la Champions League, así como anotar 59 goles en cinco años.

Siguiendo los pasos de Hugo Sánchez, Hernández migró al Real Madrid. Con los merengues tuvo poca participación, pero juegos destacados como el pase a la semifinal de la Champions League contra el Atlético de Madrid con un gol suyo en el letargo del juego.

Ahora juega para el LA Galaxy, es pieza importante de los angelinos y levanta la mano para jugar el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Mexsports)

Pero los pocos minutos mermaron el ánimo del máximo goleador histórico de la selección mexicana. Seis meses después ya estaba en Alemania con el Bayer 04 Leverkusen, siendo una de las estrellas del equipo.

Los teutones lo arroparon y él les devolvió el gesto con goles. En su primera temporada anotó 26 tantos en 40 partidos y 17 dianas en el campeonato local, siendo este su mejor año futbolístico.

Después de ese año, la carrera de Javier se fue apagando. Estuvo una temporada más con el equipo de las aspirinas, luego regresó a Inglaterra con el West Ham United y cerró su paso por el Viejo Continente con el Sevilla.

Ahora juega para el LA Galaxy en Estados Unidos. Y, aunque su primera campaña fue más llamativa por los escándalos, ahora es pieza importante de los angelinos y levanta la mano para jugar el Mundial de Qatar 2022.

