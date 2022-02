Don Nacho Beristain será homenajeado en la clase masiva de box de la CDMX

El 21 de mayo será una fiesta para el boxeo en la que la Ciudad de México buscará romper el Récord Guinness a la Clase Masiva de Boxeo más grande del mundo, en el Zócalo Capitalino, y en la noche de ese día se ofrecerá una función en honor a Don Nacho Beristáin, el entrenador que ha llevado a más mexicanos a conquistar títulos mundiales.

“Con mucho gusto voy a estar allí. Eso es seguro porque el boxeo es mi vida. Me da mucho gusto porque acostumbrado estoy: he vivido toda mi vida en el boxeo. Todos mis peleadores están conmigo, Julio Chávez me habló el lunes y me dijo: ‘nada más por ser tu, voy a estar allí y voy a dar una exhibición’, porque ellos lo vieron: la disciplina o se estira ni se encoge ellos fueron Campeones Mundiales porque fueron muy disciplinados”, expresó la leyenda de la esquina, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 2010.

La promotora Box Mundial se encargará de dar vida a l velada en La Monumental Plaza México y en ella serán los pupilos de Don Nacho quienes subirán los tres escalones, para brindar exhibiciones, con duelos pendientes por confirmar entre: Julio César Chávez ante Daniel Zaragoza; Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez y Ángel ‘Mantequilla’ Nápoles (hijo de José Nápoles); Jorge ‘Travieso’ Arce ante Cristian Mijares; Humberto ‘La Chiquita’ González frente a Edgar Sosa o Johny Gonzalez ante Israel Picazo.

Don Nacho se reunió con algunos de sus ex alumnos: Humberto Gonzalez y Daniel Zaragoza y recordó las mañanas de arduo entrenamiento, entre exigencias, nuevas estrategias y sueños.

“Don Nacho me enseñó a caminar”, presume González. “No caminaba bien porque peleaba de derecha y yo lo tuve que voltear de zurdo para poder ganarle a (Michael) Carbajal dos veces”, recuerda Beristain, quien con ese cambio estratégico sacó de la derrota a ‘Chiquita’, que en 1993 cayó noqueado ante el estadounidense, pero luego de trabajar con Don Nacho, lo enfrentó en dos batallas más en 1994 y levantó el puño en ambas.

“Oye ve Daniel que dice que lo hice Campeón Mundial cuatro veces, pero no pude hacerlo cinco porque soy mal entrenador”, bromea a sus 82 años Beristain, quien tras exigencia y astucia, se ganó el cariño de las leyendas que hoy quieren regresar al encordado a homenajearle.

