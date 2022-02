Norma Palafox y su conquista fuera de la cancha

Sus sueños más grandes se desdibujan en el pasto limitado por las líneas de cal, pero la futbolista Norma Palafox tiene, además, metas fuera de la cancha que la potencian como una pionera del futbol femenil mexicano en el emprendimiento empresarial: hoy invierte en un suplemento nutricional y una marca de café mexicano, para potenciar sus alcances más allá del balón.

“Soy muy fiel de que las oportunidades hay que tomarlas. Me gusta arriesgarme, y en especial, que esto es un impulso para todas las jugadoras que también quieren sumarse a proyectos y demostrar que todo se puede lograr, porque a la gente se le olvida que somos seres humanos, que tenemos una vida con aspiraciones. Personalmente he escuchado que nos da miedo emprender por el ‘ya me estoy desenfocando del futbol’ y no es así. Sabemos y tenemos muy consciente a lo que nos dedicamos, pero también tenemos sueños, ilusiones, sacar adelante a nuestras familias, lograr cosas y forjar un patrimonio”, comentó Palafox para Mente Mujer.