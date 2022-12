La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de Portugal, Brasil y más, este 2 de diciembre

Este viernes 2 de diciembre los equipos pertenecientes a los Grupos H y G cerrarán su participación en la primera fase en el Mundial de Qatar 2022, por lo que en esta ocasión tendrás que poner a prueba tus conocimientos de fútbol para poder elegir a los ganadores de los encuentros entre Corea del Sur vs Portugal; Ghana vs Uruguay; Serbia vs Suiza; y Camerún vs Brasil.

Para participar en esta quiniela, lo único que debes hacer es seleccionar al equipo que crees que va a ganar o si dividirán puntos. Participa junto a otros fanáticos de México y el mundo.

Corea del Sur vs Portugal

Ghana vs Uruguay

Serbia vs Suiza

Camerún vs Brasil

