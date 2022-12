Carlos Alcaraz, el nuevo líder del tenis latinoamericano

Carlos Alcaraz terminará el año como el número uno del tenis mundial, un trono que hemos estado muy acostumbrados a ver en manos del Big Three. El murciano ha tenido un año de ensueño en el que ha terminado de “explotar” definitivamente y que lo ha hizo pasar rápidamente de promesa del tenis a realidad.

Carlitos, como le dicen cariñosamente, ganó el Masters 1000 de Miami a otro joven de la nueva camada, Casper Ruud. Semanas después se coronó en el Open de Barcelona ante su compatriota Pablo Carreño Busta. A la siguiente semana, Alcaraz hizo la hombrada y se alzó también con el Masters 1000 de Madrid, torneo en el que un año antes había sido invitado como Wild Card y que en la edición de este año mostró un excelente nivel de tenis, venciendo a tres top 10 en su camino hacia el título; primero derrotó a su compatriota Rafael Nadal en cuartos de final, en semifinales le ganó al serbio Novak Djokovic y en la gran final “despachó” en dos sets a Alexander Zverev. No contento con eso, Alcaraz siguió con un ritmo de juego y una velocidad que aterraban a la vez que maravillaban al mundo del tenis, que empezaban a ver en él a la nueva estrella de la próxima década. Alcaraz alcanzó los cuartos de final en Roland Garros, los octavos de final en Wimbledon, la final en Hamburgo, la final en Umag, los cuartos de final en Cincinnati y después llegaría el torneo que lo consagraría definitivamente.

Felix Auger-Aliassime y Carlos Alcaraz. Foto: US Open

El US Open se presentaba como una gran oportunidad para Carlitos, sin Roger Federer ni Novak Djokovic, y solamente Rafael Nadal como integrante del Big Three, Alcaraz se preparó para dar el golpe definitivo a su magnífico año. El murciano se enfrentó a todo tipo de partidos y de rivales, pudimos ver electrizantes choques contra Marin Cilic, Jannik Sinner, Frances Tiafoe y en la final se volvió a encontrar con el noruego Casper Ruud, en la que tras cuatro sets de un altísimo nivel tenístico, Carlos Alcaraz hizo historia, alzándose con su primer título de Grand Slam a sus 19 años, proclamándose como el campeón más joven de un Grand Slam desde que lo hiciese Rafa Nadal en Roland Garros en 2005. Además, también se convirtió en el campeón más joven del US Open desde que Pete Sampras lo ganara en 1990 con 19 años.

Desafortunadamente Carlitos no pudo concluir el año de la mejor manera, alcanzó las semifinales del torneo de Basilea, llegó a los cuartos de final en el Masters de París-Bercy pero en el segundo set contra Holger Rune tuvo que retirarse lesionado, lo que lo marginó de disputar su primer Torneo de Maestros en Turín y tampoco pudo disputar la Copa Davis con su país, al igual que Rafa Nadal, aunque este último por decisión propia. Pero no hay argumento para negar el extraordinario año que tuvo Carlos Alcaraz, sin duda alcanzando éxitos mucho antes de lo que muchos expertos suponían. El español también hace parte de una joven generación que está llena de talento, tono físico y que no se rinden. Además de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, el flamante campeón del Masters de París 2022, Holger Rune, el campeón del US Open 2021, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, y muchos otros cracks del tenis que vienen pisando fuerte, pues el torneo de la Next Gen siempre da nuevos nombres que dan de qué hablar. Todo esto sin olvidarnos de Alexander Zverev, que, aunque parezca que lleva más de una década jugando tenis profesionalmente, el germano apenas tiene 25 años.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Foto: US Open

Con Roger Federer ya retirado, Rafael Nadal ya ha dado pistas de que ha meditado el retiro varias veces y a Novak Djokovic, a pesar de que mantiene un nivel de juego espectacular (se proclamó campeón de las Nitto ATP Finals 2022) cada año que pase le va a ir pesando cada vez más, sobre todo por el alto nivel de juego e intensidad que ofrecen las nuevas generaciones de hoy.

El Big Three ha marcado sin duda alguna una época irrepetible, sin duda alguna los tres más grandes de la historia, que entre ellos atesoran nada menos que 63 títulos de Grand Slam, casi nada. Pero sin duda alguna, esta camada de jóvenes con talento y mucha hambre de comerse el mundo y dominar el tenis pueden darnos muchos motivos y razones para ilusionarnos con el tenis del futuro.

mgm