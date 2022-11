Gales vs Inglaterra: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo B

Gareth Bale, capitán de la selección galesa, negó que el de este martes ante Inglaterra vaya a ser su último partido con la selección de su país. Gales necesita un triunfo ante los ingleses y un empate en el Irán-Estados Unidos para acceder a octavos de final del Mundial Qatar 2022, por lo que, ante esta difícil tesitura, Bale fue preguntado sobre si será su último encuentro con su selección.



"No", respondió de forma clara el ahora jugador de Los Angeles FC, que también fue preguntado sobre si sentirá una responsabilidad mayor en el duelo contra los estadounidenses.



"No, somos un equipo, uno que lucha muy duro y que trabaja para ayudar al compañero. Tenemos que hacerlo bien como equipo, no solo una persona tiene que hacerlo todo. Por supuesto que nos hubiera encantado ganarlo todo y estar jugando mucho mejor, pero la realidad es que el fútbol es duro. Si fuera fácil, seríamos favoritos para ganar el Mundial", afirmó.



"Estamos decepcionados con los resultados y con nuestras actuaciones, pero estamos en una Copa del Mundo, con grandes equipos, y tenemos que estar siempre al cien por cien", añadió Bale.



El exdelantero del Real Madrid, que también jugó en el Southampton y en dos etapas en el Tottenham Hotspur, conoce a la perfección el fútbol inglés y señaló que sus rivales de este martes tiene debilidades.



"Sí, claro que las tienen. Todo el mundo las tiene. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, los hemos estudiado y seguro que ellos han hecho lo mismo. Aun así, son uno de los favoritos a ganar el torneo", apuntó Bale.

Gales vs Inglaterra: Horario y dónde ver el partido del Grupo B

Las selecciones de Gales vs Inglaterra se verán las caras el martes 29 de noviembre en la cancha del Ahmed bin Ali Stadium y dicho encuentro perteneciente al Grupo B dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido se podrá seguir a través de Sky Sports y Sky Blue to Go, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO

SIGUE LEYENDO

¡Partido de locura! Camerún y Serbia empatan a 3-3 en Al Janoub

Australia se impone por la mínima ante Túnez