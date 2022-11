Qatar 2022 ¿será un mundial sustentable como nos lo pintan?

A días del inicio del evento deportivo más grande del planeta como es el Mundial de Fútbol Qatar 2022, se habla por todos lados de este tema, pero a diferencia de lo que normalmente se enfoca, es importante entender qué es lo que en realidad sucede en estos eventos en los cuales, lamentablemente, importa más el negocio y el dinero que el hecho de ver rodar la pelota.

Mundial Sustentable

El Mundial de Qatar se ha estado vendiendo como el primer mundial con los más altos estándares de sustentabilidad, incluso con una certificación ISO 20121, la cual evalúa la gestión de las organizaciones que se encargan de los eventos y garantizan el cumplimiento de sus criterios de sustentabilidad.

Para la organización de este evento se construyeron seis de los ocho estadios que se usarán durante el torneo, el resto sólo fueron remodelados, y estas construcciones contaron con implementaciones como la gestión correcta de residuos, el uso de desalinizadores de agua, energía solar para abastecer todo el funcionamiento del inmueble, diseño desmontable para su reutilización (únicamente en el caso del estadio 974), y regulación de temperatura, es decir, sistemas de refrigeración y de techos retráctiles para mantener temperaturas estables dentro del estadio.

¿Qué significa ser sustentable?

Todas estas implementaciones suenan bastante bien para un evento en el cual normalmente no se toman estas medidas tan en serio, y es importante que Qatar haya sido pionero en tomarlas no sólo para eventos futbolísticos, sino para eventos masivos en general. Pero no todo es color verde, pues si nos ponemos a investigar un poco más de la organización del evento, del contexto del país y de lo que realmente abarca la sustentabilidad, la cosa empieza a cambiar y deja de ser tan rosa.

La sustentabilidad se rige por tres pilares principales, el ambiental, económico y social, tres indicadores que son complementarios, por lo que al vulnerar uno, los demás terminan siendo afectados como en un efecto dominó y automáticamente deja de ser sustentable, es por eso que al ver algo que se nos muestra como sustentable, debemos cuestionar si toma en cuenta los tres pilares, y en el caso de Qatar sólo se nos quiere mostrar el lado ambiental y económico.

Greenwashing en Qatar

Son bien sabidas las restricciones referentes a Derechos Humanos que existen en ese país, así como las condiciones laborales en las cuales trabaja la mayoría de los obreros migrantes que son los responsables de construir los enormes y modernos inmuebles que habitan Qatar, pues según datos de la Amnistía Internacional, hay alrededor de 1.7 millones de trabajadores migrantes, de los cuales, 3,200 trabajaron diario en la construcción de uno de los estadios (Jalifa), en jornadas en las cuales sufrían abuso y explotación; viviendo en condiciones precarias y percibiendo sueldos denigrantes.

Aunada a esta violación de derechos, los trabajadores por necesidad terminaban pagando a agencias de empleo sumas elevadas por conseguir empleo en Qatar.

Todo esto sin mencionar el abuso y restricción de derechos de las mujeres dentro del país, así como a la comunidad LGBTTTIQA+, y aún con todo y esto, la FIFA consideró que era una buena idea organizar un mundial en este país, que además enfrenta un tema de corrupción bastante fuerte.

Es aquí donde la pregunta vuelve a surgir: entonces ¿Qatar 2022 será un mundial sustentable como nos lo pintan? Claramente no. Solo es un caso más de ‘greenwashing’.

