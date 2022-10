Shohei Ohtani, el unicornio deportivo más raro de los últimos años

Shohei Ohtani es un beisbolista japonés de 28 años que juega para Los Angelinos en las Grandes Ligas. Ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Americana la temporada pasada, gracias a sus sorprendentes actuaciones como pitcher y bateador, y en este año son todavía mejores. ¿Qué hace a Ohtani tan especial? ¿Por qué lo podemos llamar un unicornio deportivo?

Unicornio deportivo

Ohtani es un unicornio porque rompe todos los paradigmas que se tenían sobre un beisbolista. En el béisbol profesional no es común ver un jugador que se desempeñe como pitcher y bateador de poder. ¿Qué tan raro es? No se veía alguien que destacara así desde hace más de 100 años con George Herman Ruth, quien es considerado por muchos el mejor beisbolista de la historia. Aunque la única diferencia es que Ruth destacó primero como pitcher y luego como bateador, no como Ohtani que lo hace simultáneamente.

¿Qué hace tan complejo el dominio de estas posiciones si son de un mismo deporte? Todo radica en la naturaleza de ambas acciones. Pitchar implica lanzar la bola y batear, golpearla con un bate. Es como jugar dos deportes diferentes, QB de la NFL y tenista de la ATP. Además, la primera funge como la posición de defender y batear, la de atacar. En pocos deportes, y muchos menos en los de equipo, vemos que haya jugadores que se destaquen por realizar ambas funciones. Uno no ve a Messi meter gol y atajar un penal.

Otros deportistas multitalentos

Diversos deportistas han intentado practicar dos deportes a la vez, un ejemplo es Michael Jordan. El que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia intentó jugar béisbol profesional, sin éxito. Posiblemente, la comparación correcta es con Bo Jackson y Deion Sanders. Ambos jugaron fútbol americano en la NFL y béisbol en MLB. Jackson es el único atleta en la historia en ser nombrado al Pro Bowl (NFL) y al All Star (MLB). Sanders, por su parte, es el único que ha disputado un SuperBowl y una Serie Mundial.

La temporada pasada que Ohtani ganó el MVP, tuvo los siguientes números. Como pitcher: 156 ponches en 130.1 entradas lanzadas para un PCL de 3.18 (decimotercer mejor de las Grandes Ligas) y un récord de 9-2. Como bateador: .257 de bateo (el promedio de la liga fue .244), 138 hits, 46 homeruns y 100 carreras impulsadas. Fue el primer jugador en el siglo XXI en tener 45 o más HR, 100 o más carreras impulsadas, 25 o más bases robadas y 100 o más carreras anotadas. En 2022 sus números son todavía mejores.

Las estadísticas de Ohtani

A falta de once partidos, sus estadísticas este año son: .271 de bateo, 146 hits, 34 HR, 90 carreras impulsadas, 11 bases robadas, 85 carreras anotadas; 203 ponches en 153 entradas lanzadas para un PCL de 2.47 (octavo mejor en la liga) con 14 victorias y 8 derrotas. Además, consiguió una marca jamás vistas. El viernes por la noche se convirtió en el primer jugador en la historia en ponchar a 200 rivales y tener 8 o más homeruns a su nombre. Asimismo, tiene el mejor promedio de ponches por 9 entradas (K/9) de la liga con 11.94.

Pongamos en perspectiva lo sorprendente que es Ohtani, tanto como pitcher como bateador. Mookie Betts es considerado el quinto favorito al premio MVP por las casas de apuestas. El jardinero de los Dodgers tiene: .270 de bateo, 144 hits, 35 HR, 80 carreras impulsadas, 12 bases robadas, 112 carreras anotadas. Por otro lado, Shane McClanahan, pitcher de los Rays de Tampa Bay y tercer favorito al premio al mejor pitcher del año, registra 190 ponches en 156.1 entradas con un PCL de 2.36 para un récord de 12-6.

El futuro de Ohtani

Shohei Ohtani no tiene contrato para la próxima temporada. Por reglas de MLB, negociará un contrato con los Angelinos y podría ser agente libre en 2024 si no llegan a un acuerdo multianual. Al desempeñarse como dos jugadores, su valor de mercado es difícil de calcular. No se había visto un caso así en el béisbol moderno. El portal Spotrac calculó los posibles valores del contrato: duración, 8 años; salario promedio anual, de 43.6 a 54.7 millones de dólares. Se convertiría en el jugador mejor pagado en la historia del béisbol.

Veremos que le depara el futuro a Shohei Ohtani. Parece haber superado la tendencia a lesionarse a los inicios de su carrera y se ha ganado el respeto de todo el mundo del béisbol. Carlos Correa, shortstop de los Mellizos de Minnesota, ya lo considera el mejor beisbolista en la historia de la MLB. Por el momento, solo nos queda disfrutar cada vez que podamos ver a Ohtani jugar, pues como lo dice Jeff Passan, analista deportivo para ESPN: “es un atleta que se ve una vez en la vida”. Un auténtico unicornio.

jgg