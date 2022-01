El Maratón de la CDMX busca mantener costos y cuidar el bolsillo

Conservar el precio de 650 pesos, que por ocho años ha tenido la inscripción al Maratón Internacional de la Ciudad de México, es la meta con la que este evento de ruta quiere llegar a 2024, según explicó Javier Carvallo, director operativo del 42K capitalino.

“Hay algo de inflación y no me quiero adelantar, pero la intención es mantener el costo, algo que no es nada fácil, porque los mismos corredores y los asistentes que nos han acompañado se dan cuenta de lo difícil que es levantar un maratón de esta magnitud y calidad. Sin duda estamos entre los mejores del mundo”, indicó.