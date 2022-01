¡IMPRESIONANTE! Mexicano ha roto 17 récords mundiales con un balón de fútbol

Abraham tenía ocho años cuando una pelotilla de plástico se cruzó frente a sus pies y allí comenzó el reto: ¿cuánto tiempo podría jugar con la bola sin que cayera al suelo? También lo intentaron sus amigos y el pequeño perfeccionó día a día hasta que no hubo nadie en su natal Zinapécuaro, Michoacán que lo superara.

“¡Me encanta el fútbol! Y qué curioso, todo comenzó con una pelotita y ahora que tengo 47 años sigo con la misma idea de ser el mejor, pero ahora hasta romper récords mundiales”, comparte Muñoz, más famoso como ‘Soccer Man’.

Allá en su pueblo, las oportunidades laborales eran pequeñas. Abraham tenía 14 años cuando emigró a Estados Unidos y entre sus sueños se llevó también el de encontrar alguien que potenciara su talento como ‘freestyler’; mientras eso sucedía, trabajó en el campo y ahora lo hace en la industria de la construcción.

“Tengo un negocio de construcción en Chicago; hacemos desde restaurantes hasta casas o edificios. Estamos ocupados trabajando 10 a 12 horas al día y además entreno pero quiero hacerlo porque me encantan ambas cosas: mi trabajo y los récords”, agregó.

Sus dos más recientes marcas las hizo el domingo 30 de enero del 2022, cuando subió los 720 escalones de la Torre Latinoamericana dominando un balón en 18:51 minutos, tomó un descanso en el piso 37, sin dejar caer el esférico y atacó su siguiente marca: bajar el rascacielos haciendo trucos con la bola, en solo 11 minutos con 21 segundos, para un recorrido total de 30.12 minutos.

Abraham tenía 14 años cuando emigró a Estados Unidos y entre sus sueños se llevó encontrar alguien que potenciara su talento como ‘freestyler’ (Foto: Katya López)

Un reto complejo al considerar los angostos escalones en caracol. “Fue un récord complicado el concentrarte en el balón y los escalones que son tan angostos no fue nada sencillo, pero me entrené en una plataforma de 22 escalones haciendo en repetición un total de 4 mil 698 escalones”, comentó el michoacano, quien hizo estas nuevas marcas acompañado por jueces que debieron certificar cada uno de sus pasos. La marca fue avalada ante la organización alemana ‘Record-Klub Saxonia, pues a causa de la pandemia, observadores de Récord Guinness no pudieron asistir.

Cumplir estas hazañas tiene motivos más profundos que dejar su nombre; ‘Soccer Man’ desea crear la Federación Mexicana de Freestyle, en su tierra natal Zinapécuaro, Michoacán y en ella impulsar a jóvenes talentos. “Para dar una oportunidad a los jóvenes de que se muestren en el mundo y vean más opciones de llevar adelante su vida”, consideró.

Récords asombrosos

Entre las 17 marcas mundiales que ha roto ‘Soccer Man’ se encuentra el de mantenerse por 28 horas consecutivas dominando un balón, además de recorrer el Maratón CDMX 2016 también sin que el esférico toque el piso, recorrido de 42 kilómetros con 195 metros que completó en cinco horas con 41 minutos, para rebajar por más de dos horas el récord mundial anterior.

En 2022 Abraham quiere romper cinco récords del orbe, el último es la Torre Burj Khalifa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

“La Selección Mexicana no ha llegado al quinto partido y el último récord lo queremos hacer en el país sede del Mundial, faltando dos partidos para que la Selección enfrente ese partido para calificar, ojalá sea una motivación”, agregó cansado y alegre al cumplir el reto.

Sigue leyendo:

Guillermo Ochoa: 5 FOTOS que demuestran por qué es una LEYENDA del fútbol mexicano

Jared Borgetti: El goleador de Santos que terminó en una fiesta del NARCOTRÁFICO

El jugador de futbol que vio el asesinato de su madre, pero triunfó en el Borussia Dortmund