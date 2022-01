Alphonso Davies, figura del Bayern y de la Selección de Canadá, es baja indefinida tras contagio por Covid-19

El lateral canadiense Alphonso Davies causará baja por tiempo indefinido debido a una inflamación de miocardio que se detectó después de recuperarse de una infección de coronavirus.



Así lo informó este viernes el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra el Colonia.



"En el examen que le hacemos a todo jugador que ha pasado por una infección de coronavirus hemos detectado una ligera inflamación del miocardio. No estará disponible las próximas semanas porque la inflamación tiene que curarse por completo", dijo Nagelsmann.



"La miocarditis no es dramática pero tiene que curarse y eso dura. No podremos contar con él durante un tiempo largo", agregó.



Nagelsmann dijo que no podría precisar si la inflamación está relacionada con el coronavirus. "El hecho es que la tiene y es una mierda", añadió.

Es uno de los mejores laterales del mundo. Foto: Instagram

Davies estuvo entre las numerosas bajas por covid 19 que tuvo el Bayern para el último partido contra el Borussia Mönchengladbach.



De ellos Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Omar Richards, Leroy Sané y Manuel Neuer han regresado a los entrenamientos.



Sin embargo Nagelsmann dijo que, con la excepción de Neuer, de ninguno se puede esperar todavía que juegue 90 minutos.



"En un portero la exigencia física es distinta que en un jugador de campo. Esperamos que no reciba permanentemente disparos a puerta y no tenga que hacer 50 paradas", explicó Nagelsmann el caso de Neuer.



Kingsley Coman seguirá siendo baja debido a una lesión muscular anterior a su infección con coronavirus.

SIGUE LEYENDO

Fútbol en las cárceles de México: Pasión y “libertad”

Nuevo estadio de Tigres tendrá una inversión de 320 millones de dólares