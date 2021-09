Misión cumplida: México en Juegos Paralímpicos rompe récord de medallas

El éxito de México se erige sobre los hombros de sus leyendas, pero también brilla por la nueva sangre. La Delegación Mexicana consumó la meta de superar las 100 medallas de oro y las 300 totales, obtenidas en la historia del país en su participación en los Juegos Paralímpicos gracias a quienes abrieron las puertas del deporte adaptado en el país, pero también con el esfuerzo de aquellos nuevos valores que buscan escribir su nombre en letras de oro.

La levantadora capitalina Amalia Pérez y el nadador jalisciense Arnulfo Castorena han escrito destacados capítulos en su historia deportiva y en Tokio 2020 los dos hicieron sonar el Himno Nacional. Ella ganó su cuarto título consecutivo, esta vez en 61kg (además logró antes dos platas), mientras él cosechó su quinto cetro paralímpico en los 50m pecho categoría SB2 (que representa su 6ª presea de los Juegos, pues ganó antes dos oros, dos plata y un bronce).

Su legado se escribe aún con la dorada estela del triunfo, pero el camino también abre paso para las nuevas generaciones y el propio Arnulfo vivió el momento más icónico en el cambio generacional, pues ganó la medalla 299 de México en estos Juegos y en el carril contiguo, Jesús Hernández tocó la pared en tercer sitio, para ganar bronce y la histórica presea 300; casualmente, Jesús contribuyó a la cosecha del centenar de victorias, pues en la jornada anterior ganó el oro 99 en los 150 m combinado individual SM3.

Aunque Mónica Rodríguez vivió en Río 2016 sus primeros Juegos, es en Tokio 2020 donde, con apoyo de su guía Kevin Aguilar logró su primera presea, que fue el oro 100 para México, con récord mundial en los 1,500m (3:37.40) para mujeres con limitaciones visuales (clase T11).

El velocista veracruzano Rodolfo Chessani vive en Tokio sus primeros Paralímpicos y en su debut le dio a México el primer oro en deportes para personas con parálisis cerebral, al cruzar la meta de los 400m en 49.99 segundos, el oro 102 del país.

“Hay un gran equipo, desde el señor que me abría la puerta en el estadio para entrenar, y en especial mi familia, sobre todo mi mamá, desde que adquirí la discapacidad no me dejó abajo; ella fue velocista y me dice que tenemos el deporte en los genes, pero no es solo talento, es perseverancia”, dijo Chessani.

México ve en Tokio 2020 la conquista de las adversidades y lo que unos llaman “limitación”, ellos lo hacen grandeza.

EL DATO

‘Gloriosa’ sorpresa

Gloria Zarza ha sido la sorpresa de la Delegación Mexicana. La mexiquense, que adaptó un gimnasio en su casa para prepararse en la pandemia, ganó plata en el impulso de bala F54, la primera y única de plata que ha logrado hasta ahora nuestro país, en estos Juegos.

Nely superó el 300

La nadadora Nely Miranda se encargó de superar la cosecha histórica de 300 podios. La veracruzana ganó bronce en los 50m pecho SB3 para consumar su primer podio en esta justa, que fue la presea 301, después Chessani ganó el oro 101 y el podio 302 del deporte paralímpico mexicano.

17 Lugar es México en el medallero con 5 oros, 1 plata y 7 bronces

FOTOS AP

