Abraham Ancer se pone en posición de pelear el WGC- FedEx St Jude Invitational

El mexicano Abraham Ancer tuvo este viernes una destacada exhibición de golf en el campo TPC Southwind, tras una ronda sin errores de 62 golpes (-8) y se trepó al segundo lugar del torneo World Golf Championship -FedEx St. Jude Invitational, en Memphis, Estados Unidos.

Ancer suma 129 golpes (-11) y se ubica a dos golpes del líder, el estadounidense Harris English (127, -13), quien en esta segunda ronda le sumó un score de 65 a su 62 del primer día. Junto al mexicano asimismo comparte el segundo lugar el australiano Cameron Smith, quien también firmó una tarjeta con 62 (-8).

La ronda de Ancer de este viernes igualó su mejor score en el PGA Tour que logró durante la tercera jornada del torneo Quicken Loans National en 2018.

Abraham, actual jugador 23 del mundo, abrió con tres birdies consecutivos y le sumó uno más en el 7.

“Estuve muy sólido desde el tee y con los hierros también. Mi objetivo siempre es tratar de no hacer bogeys. Trato de jugar sencillo, golpear greens y a partir de allí me concentro en mi putt”, dijo el mexicano que sumó su 14º ronda sin bogeys de la temporada.

Para los últimos nueve hoyos, Ancer sumó otros cuatro birdies en las banderas del 11, 12, 15 y 16.

“Feliz de poner una ronda como esta para meterme en la pelea. Este es un campo de golf muy exigente. Hoy no había mucho viento, así que estaba más accesible, pero igual así tienes que acertar donde pegar”, comentó el jugador de 28 años que está buscando su primera victoria en el PGA Tour.

Ancer llegó el lunes a Memphis, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero eso no pareció afectar en su juego.

“El lunes y martes estaba bastante cansado, pero ese primer día fue clave para mí. Aterrizamos a las 9:00 a.m., tomamos mucho café, esas primeras dos, tres horas, porque me quedaba dormido. Fui al gimnasio, solo traté de permanecer despierto, me fui a la cama a una hora bastante normal y dormí bien ese primer día. Luego, a partir de ahí, me sentí bastante normal”, finalizó.

Por el otro lado, el también golfista mexicano Carlos Ortiz, quien comenzó la jornada del viernes desde el segundo lugar, se cayó hasta el puesto 11, luego de firmar una tarjeta con 69 golpes (-1) y totalizar 133 (-7), tras 36 hoyos recorridos.

El campeón defensor del torneo, el estadounidense Justin Thomas se mantuvo por segunda ronda consecutiva en el sitio 13, con un doble score de 67 golpes, para un total de 134 (-6), a siete golpes de la cima, en poder de su compatriota Harris English.

El torneo World Golf Championship -FedEx St. Jude Invitational concluye el domingo, con la repartición de una bolsa de 10.5 millones de dólares, de los cuales, un millón 820 mil serán para el ganador.

