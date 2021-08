Cristiano Ronaldo firmó por dos años con Manchester United: "Muero por jugar en Old Trafford"

El portugués Cristiano Ronaldo firmó contrato con el Manchester United para regresar al club inglés, al menos durante las siguientes dos temporadas, por un monto que asciende a los 27 millones de dólares, según la prensa británica.

"Manchester United está encantado de confirmar la firma por parte de Cristiano Ronaldo, con opción a un año más, sujeto a autorización internacional", dijo la institución en un comunicado.

Ronaldo, de 36 años, se dio a conocer en todo el mundo por su paso de seis años en, entre 2003 y 2009, con los Diablos Rojos. Después de eso, se fue a la liga de España, para defender los colores del Real Madrid.

En su primera etapa con el club inglés, Ronaldo marcó 118 goles en 292 partidos, ganó el primero de sus cinco Balones de Oro y la Liga de Campeones en 2008. Además levantó los trofeos de la Premier League y la FA Cup.

"Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar a jugar en Old Trafford ante un estadio lleno y ver a todos los aficionados de nuevo", dijo Ronaldo en un comunicado.

El atacante portugués dijo que espera unirse al equipo, después de los partidos que sostendrá con su selección nacional en la Fecha FIFA y que sueña tener una temporada de regreso muy exitosa. El segundo debut del oriundo de Madeira se podría dar el sábado 11 de septiembre, en casa, ante Newcastle.

"El regreso de Ronaldo demuestra el atractivo único de este club y estoy absolutamente encantado de que vuelva a casa, donde todo empezó", declaró el entrenador del club, Ole Gunnar Solskjaer, que fue su compañero en la primera etapa de CR7 con los Diablos Rojos.